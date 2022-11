Accoltellò sei persone al supermercato: "Sì alla perizia". Cosa significa

Il gip di Milano Patrizia Nobile ha disposto la perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti di Andrea Tombolini, il 46enne accusato di omicidio e di duplice tentato omicidio per aver accoltellato sei persone, uccidendone una e ferendone gravemente due, il 27 ottobre scorso, nel supermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago, alle porte di Milano. Se l'esito dell'accertamento dovesse provare l'eventuale instabilità psichica dell'indagato, qualora fosse condannato, potrebbe ottenere uno sconto di pena.

La perizia psichiatrica

A richiedere la perizia psichiatrica era stato il pm Paolo Storari, titolare dell'inchiesta. Il giudice aveva convalidato l'arresto dell'uomo e applicato la misura cautelare della custodia in un luogo di cura, ovvero, nel reparto di psichiatria del San Paolo, dove Tombolini era stato condotto nelle ore successive alle aggressioni. Interrogato sui fatti, il 46enne aveva dichiarato di " aver provato invidia " nei confronti del calciatore ferito, Pablò Marì, e di essersi quindi rivalso anche su altri cinque malcapitati. " Quando ho visto che tra i clienti vi era un calciatore del Milan (probabilmente ha confuso la squadra, ndr) ho provato invidia, perché lui stava bene ed io male. L'ho colpito quindi con un coltello che avevo in mano e potevo fermarmi lì, invece non so cosa mi è preso e ho cominciato a colpire anche altre persone ", erano state le sue parole." L'udienza per la nomina dei periti e la formulazione del quesito - fa sapere l'Ansa - è stata fissata per il prossimo 22 novembre, nell'ambito dell'incidente probatorio.

L'accoltellamento

I fatti si sono verificati poco dopo le ore 18.30 di giovedì 27 ottobre, nel supermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago. Andrea Tombolini ha afferrato un coltello da cucina dagli scaffali e, dopo averlo scartato, si è scagliato contro alcune persone che si trovavano all'interno della struttura. Nell'assalto mortale ha perso la vita Luis Fernando Ruggieri, 46 anni, un addetto alle casse di nazionalità boliviana. Tra i feriti, anche il calciatore del Monza Pablò Marì, poi dimesso pochi giorni dopo il ricovero. Tombolini fu bloccato dagli addetti alla sicurezza del supermercato e consegnato ai carabinieri. L'accusa nei suoi confronti è di omicidio e duplice tentato omicidio.