Alessandro Maja, oggi la sentenza. Il figlio Nicolò: "Non lo perdono ma ci scriviamo"

Articolo in aggiornamento

È attesa per oggi la sentenza a carico di Alessandro Maja, l'architetto di 57 anni che la sera del 4 maggio 2022, in una villetta di Samarate (Varese), uccise a martellate la moglie Stefania Pivetta e la figlia 16enne Giulia, e ferì gravemente il figlio Nicolò. Quest'ultimo si è presentato in aula per la prima volta senza sedia a rotelle: " Penso che non lo perdonerò mai, quello che ha fatto mi accompagnerà per tutta la vita - dice il ragazzo, sopravvissuto alla furia del genitore - ma ho bisogno di capire. Per questo circa un mese fa ci siamo scambiati delle lettere e vorrei incontrarlo ".

L'accusa

Durante la requisitoria dello scorso 23 giugno, il pm Martina Melita aveva chiesto la condanna all'ergastolo per l'ex imprenditore varesino. Una perizia psichichia disposta dalla Corte ha stabilito che Alessandro Maja è perfettamente in grado di intendere e volere. La difesa ha chiesto, invece, che all'imputato venga riconosciuto un vizio parziale di mente e, dunque, che sia esclusa l'aggravante della crudeltà dal computo della pena.

Le parole di Nicolò: "Non perdono ma vorrei capire"

Anche oggi, come aveva già fatto nelle udienze precedenti", Nicolò indossa una t-shirt con le foto della madre e della sorella. " Circa un mese fa, io e mio padre ci siamo scambiati delle lettere e vorrei incontrarlo . - racconta il ragazzo - Gli ho scritto chiedendogli le motivazioni del suo gesto e se per lui la nostra vita valesse qualcosa. Mi ha risposto che i miei ragionamenti non fanno una piega. In sostanza mi ha dato ragione ma non ha articolato una risposta, come mi aspettavo. E, probabilmente, una risposta nemmeno c'è ".

La strage