Uccise moglie e figlia, il pm chiede l'ergastolo per Alessandro Maja

La procura di Busto Arsizio ha chiesto la condanna all'ergastolo per Alessandro Maja, l'architetto di 57 anni che la sera del 4 maggio 2022, in una villetta di Samarate (Varese), uccise a martellate la moglie Stefania Pivetta e la figlia 16enne Giulia, e ferito gravamente il figlio Nicolò. " Spero che mio padre abbia la pena che merita, ho pensato a mia madre e mia sorella ", ha detto il ragazzo in uscita dall'aula. L'imputato, accusato di duplice omicidio e un tentato, nella precedente udienza aveva chiesto perdono " per qualcosa di imperdonabile ".

La richiesta di condanna all'ergastolo

La richiesta di condanna all'ergastolo è stata formulata dalla pm Martina Melita durante l'udienza che si è tenuta questa mattina davanti alla Corte d'Assise di Busto Arsizio, dove è in corso il processo a carico dell'ex imprenditore varesino. Una perizia psichichia disposta dalla Corte ha stabilito che Maja è perfettamente in grado di intendere e volere. La difesa ha chiesto, invece, che all'imputato venga riconosciuto un vizio parziale di mente e, dunque, che sia esclusa l'aggravante della crudeltà dal computo della pena. L'ultima parola spetterà ai giudici. Il verdetto è atteso per il prossimo 28 luglio.

La ricostruzione della strage