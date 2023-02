L'ex sindaco 5S denuncia il testimone che lo "inchioda"

Chiamato in aula come testimone nel processo che vede come imputato l'ex sindaco pentastellato di Livorno, le sue dichiarazioni (se reputate attendibili dalla magistratura) avrebbero aggravato la posizione dello stesso ex primo cittadino. E quest'ultimo, per tutta risposta, lo ha denunciato per falsa testimonianza. Questi gli ultimi sviluppi legati al procedimento giudiziario sull'alluvione che colpì la città costiera della Toscana nel 2017, causando otto morti e danni per oltre sei milioni di euro. L'ultima udienza in ordine cronologico si è tenuta ieri presso il tribunale labronico, in attesa delle prossime calendarizzate a partire dal prossimo luglio. E stando a quanto riportato dal quotidiano Il Telegrafo, si è aperta con un colpo di scena: Filippo Nogarin, esponente del Movimento 5 Stelle e all'epoca sindaco del Comune toscano, ha presentato tramite il proprio legale una denuncia per falsa testimonianza nei confronti di Luca Soriani, ex-operatore della Protezione Civile.

La ricostruzione dei fatti effettuata da Soriani: ascoltato come testimone il mese scorso, ha fatto presente di non aver mai ricevuto dall'allora sindaco nè da altri esponenti dell'amministrazione o del Comune il via libera all'avvio del sistema d'allerta telefonico. Nogarin deve rispondere di omicidio colposo plurimo perchè secondo l'accusa avrebbe in buona sostanza sottovalutato la portata dell'evento atmosferico: la tesi accusatoria è che una comunicazione sollecita e preventiva alla cittadinanza circa il potenziale pericolo avrebbe forse potuto ridimensionare gli effetti del cataclisma. Messaggio al quale proprio il sindaco avrebbe dovuto dare il via libera, per quanto concerne l'invio ai residenti. "Sabato 9 settembre 2017 prima dell’alluvione, sentii il dirigente della Protezione civile, il comandante della polizia municipale Riccardo Pucciarelli e gli riferii, come avevo fatto anche con il sindaco Nogarin, di aver fatto tutto quello che era contemplato dalle procedure del piano di Piano di protezione civile - testimoniò lo scorso gennaio Soriani - gli chiesi se fosse stato necessario attivare l’alert system vista la previsione di criticità arancio per la giornata di domenica 10 settembre, per il quale poteva dare il via libera solo il sindaco. Pucciarelli mi risposte che lo avrebbe riferito al sindaco. Poi mi chiamò e mi disse che l’alert system non andava attivato".