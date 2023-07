"Omicidio colposo plurimo". Cosa rischia l'ex sindaco grillino

Quattro anni di reclusione per omicidio colposo plurimo. Questa la richiesta formulata ieri dalla pubblica accusa nei confronti di Filippo Nogarin, l'ex-sindaco di Livorno finito a processo a seguito dell'alluvione che colpì la città costiera della Toscana nel 2017, causando otto morti e danni per oltre sei milioni di euro. All'ex-primo cittadino del Movimento 5 Stelle vengono in buona sostanza contestate le modalità con le quali gestì l'emergenza, partendo dalla ore immediatamente precedenti alla tempesta. Sotto la lente degli inquirenti sono infatti finite le numerose omissioni del quale si sarebbe reso protagonista: secondo le accuse rivoltegli, omise ad esempio di dare il via libera all'invio dei messaggi telefonici di allerta, che avrebbero avvertito i residenti dell'eccezionalità dell'acquazzone che stava per abbattersi sul territorio. Non prese poi nessun provvedimento di chiusura di istituti scolastici, parchi ed attività commerciali, nonostante " piogge forti in intensificazione".

Stando poi a quanto espresso in tribunale nelle scorse ore dal pubblico ministero Antonella Tenerani durante la requisitoria (alternandosi con l'altra pm, Sabrina Carmazzi) Nogarin stava inoltre dormendo quando, nelle primissime ore del mattino di quel 10 settembre del 2017, l'alluvione aveva iniziato a sferzare con la massima violenza il capoluogo livornese. "Alle 6 del mattino Pucciarelli, il dirigente della Protezione civile comunale in servizio, e il sindaco Nogarin, dormivano. A tragedia avvenuta - le parole dell'accusa, riportate dal quotidiano Il Telegrafo - a Livorno non fu attivata la struttura di Protezione civile. Eccetto un operatore di buona volontà ma impreparato, ovvero Luca Soriani, che pur non in servizio si attivò lo stesso. Torrenti e rii non erano sotto osservazione. La situazione della protezione civile comunale era nel caos".