“La volevo solo per me”, le parole di Turetta al pm. Martedì i funerali di Giulia

Durante il secondo interrogatorio, Filippo Turetta ha fatto una serie di confessioni al pm. Ha dichiarato di amare Giulia Cecchettin e di non poter vivere senza di lei. E quando l'ex fidanzata gli ha confermato che non sarebbero tornati insieme, che la loro relazione era ormai finita e che lei sarebbe andata via, lui ha deciso di ucciderla a coltellate. " Quella sera mi è scattato qualcosa in testa, ho perso la testa ", ha detto Turetta, dicendo di aver commesso un "fatto terribile" per il quale non ci sono scusanti, ribadendo di essere pentito, affranto e pronto a pagare quello che dovrà pagare in termini di giustizia.

Al pm, Turetta ha spiegato che quando si trovavano nella zona industriale di Fossò " l'ho rincorsa e l'ho colpita ". Giulia non ha avuto scampo. In pochi passi lui l'ha raggiunta, afferrata e accoltellata alle spalle, tra testa e collo, poi con il coltello da cucina ha affondato un colpo anche al torace. Questi sono alcuni dei passaggi dell'interrogatorio di Turetta, che per uccidere Cecchettin ha usato un solo coltello con una lama da 12 centimetri. L'altro coltello recuperato dagli investigatori, quello spezzato trovato nel parcheggio di Vigonovo, non l'avrebbe utilizzato. Queste le prime rilevanze emerse dall'autopsia.