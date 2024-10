Corruzione e turbativa d'asta, perquisizioni della Gdf nelle sedi Anas

Ascolta ora 00:00 00:00

In aggiornamento

La Guardia di Finanza di Milano sta eseguendo perquisizioni nelle sedi Anas di Roma, Torino e nella struttura territoriale di Milano. Il blitz delle Fiamme Gialle è legato all'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta dei pubblici ministeri di Milano Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri. Indagate tre società e nove persone: tra queste due funzionari che avrebbero ricevute mazzette in cambio dell'assegnazione di appalti.

Come riportato da Repubblica, gli uomini del Nucleo di polizia economico finanziario della Guardia di Finanza di Milano indagano su una serie di appalti della società del che gestisce la rete infrastrutturale stradale d'Italia, dal valore di 400 milioni di euro. Le attività di pequisizione e acquisizione riguarderebbero anche la sede del Consorzio Stabile Sis di Torino.