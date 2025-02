Andava in tv ad accusare i carabinieri per il caso Ramy: egiziano arrestato per spaccio

Ascolta ora 00:00 00:00

Mahmoud Farid Fard è destinatario di un'ordinanza restrittiva emessa dal gip di Monza Angela Colella su richiesta del pm Emma Gambardella con l'accusa di rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e per quello di lesioni. Il nome ai più potrebbe non dire nulla ma questo giovane egiziano di 20 anni, solo qualche settimana fa, era in tv a parlare della morte di Ramy Elgaml e attaccava i carabinieri con argomentazioni tipo: " Mi hanno steso per terra, avevo in tasca 300 euro, volevano prendere i miei soldi ". L'occasione in cui ha avuto modo di esprimersi in questi termini sugli uomni dell'arma è stata il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e Rovescio. Davanti a quelle parole, però, il conduttore si dissociò fermamente, come fa sempre quando qualche ospite fa affermazioni di quel tenore nei suoi programmi.

L'arresto di Mahmoud Farid Fard si inserisce in un'indagine aperta per appurare i fatti di due gravi aggressioni avvenute a Sesto San Giovanni in pieno giorno il 10 dicembre e il 5 gennaio. Sono quattro gli indagati individuati dalla procura, sono egiziani hanno tra i 19 e i 35 anni. Secondo gli inquirenti si è trattata di una vera e propria spedizione punitiva contro connazionali allo scopo di contendersi la piazza locale della droga. I quattro indagati, così come ricostruito dalle forze dell'ordine, avrebbero agito per rimarcare la loro posizione di dominio e per farlo non avrebbero esitato a usare le lame. Nell'aggressione di dicembre un egiziano è stato colpito con un coltello alla faccia e il suo volto è stato deturpato in maniera irreversibile dal labbro all'orecchio. A gennaio, invece, la banda ha individuato il suo obiettivo, che ha provato a scappare ma è stato raggiunto fin dentro un negozio dove è stato malmenato e aggredito col coltello.

Le indagini partite immediatamente hanno permesso di individuare gli autori delle due aggressioni, tra i quali compare anche Mahmoud Farid

Fard, secondo il quale, nel suo intervento in tv, i carabinieri avrebbero compiuto unnei suoi confronti durante il controllo, perché a suo dire avrebbero tentato di rubargli i soldi che aveva con sé.