"Apostolico? Nessun dossieraggio, era in prima fila…”. Meloni smonta così le polemiche sulla toga pro migranti

Giorgia Meloni, incalzata dai giornalisti, da Granada torna sul caso di Iolanda Apostolico e sulla sua presenza alla manifestazione contro Salvini nel 2018 in cui sono stati fatti cori contro la polizia. " Al di là del tema delle dimissioni, penso che sia oggettivamente legittimo chiedersi se una persona che partecipa a quella manifestazione, su quel tema, poi nel momento in cui decide su quel tema poi lo faccia senza un pregiudizio, o con un pregiudizio ", spiega Meloni, ribadendo un concetto sul quale anche gli esponenti dell'opposizione hanno concordato: un giudice non dev'essere solo imparziale nelle sue sentenze, deve anche apparire come tale. Se non lo fa, espone inevitabilmente il fianco a retro pensieri e dubbi sul suo operato.

Il presidente del Consiglio ha poi liquidato come "strumentale" la polemica sul dossieraggio sollevata dalle opposizioni. Infatti, ha spiegato che " Salvini non mi ha parlato del video ", ma " era una manifestazione pubblica " e la giudice era lì, non c'è niente di " occulto ". Il dubbio che viene sollevato, prosegue Meloni, " è legittimo e io l'ho detto molto prima di sapere della partecipazione alla manifestazione, perché trovo che le motivazioni di quella sentenza, con cui si dichiara illegittimo un decreto del governo per ragioni di incompatibilità con la normativa Ue e con la Costituzione, che è stato però controfirmato dal capo dello Stato, e che nel merito stabilisce che un migrante non possa essere rimpatriato perché le sue condizioni, le sue caratteristiche fisiche sono quelle che cercano i cercatori d'oro in Tunisia, è legittimo chiedersi se possano esserci dei vizi ".