Arrestato il trapper Gallagher: "Due anni di botte e violenze alla compagna"

Il trapper Gallagher, al secolo Gabriele Magi, 29 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver picchiato e insultato la compagna per due anni. Secondo la procura, le violenze risalirebbero al periodo tra il 2021 e il 2023. In una circostanza avrebbe spinto la ragazza, al tempo incinta del loro bimbo, contro un termosifone. I reati contestati al giovane, che ora si trova ai domiciliari con l'obbligo di braccialetto elettronico, sono di maltrattamenti e lesioni. " Le accuse saranno ridimensionate, anche perché il racconto andrà vagliato con attenzione ", chiarisce il legale dell'indagato, l'avvocato Gian Maria Nocera, al Corriere.it.

Gli scatti d'ira del trapper

Stando alla ricostruzione della procura, la prima volta in cui Magi avrebbe perso il controllo risale all'aprile del 2021. All'epoca la fidanzata viveva ancora con i genitori, in via di Vigna Stelluti a Roma. In quella circostanza, ha raccontato la ragazza, il trapper avrebbe distrutto oggetti e suppellettili varie. Soltanto l'intervento delle forze dell'ordine sarebbe riuscito a placarlo. Successivamente la giovane aveva scoperto di aspettare un figlio dal 29enne. Al quel punto il padre, nonostante fosse contrario alla loro relazione, ha aiutato la coppia a cercare una casa. Ma quello che avrebbe dovuto essere un nido d'amore, la casa di via Vallombrosa, si è trasformata in un inferno.

La convivenza e i maltrattamenti alla fidanzata

La situazione sarebbe peggiorata durante il periodo di convivenza. Poco prima della nascita del figlio, il trapper avrebbe sbattuto la compagna contro un termosifone. All'episodio ha assistito anche il padre di Magi. Fatto sta che la relazione tra i due giovani, senza mancare di alti e bassi, va avanti. Una volta diventato padre, il 29enne sembra aver messo la testa a posto. Ma il 12 luglio 2022 Gallagher " rientra a casa e pare strafatto ", scrive il Corriere.it. Trova la fidanzata in compagnia di un amico e l'aggredisce con un calcio alla schiena, rompendole una costola. Lei non denuncia ma pone delle condizioni: deve curarsi e disintossicarsi dalla droga. Per alcune settimane il giovane si tranquillizza ma, poi, precipita di nuovo le baratro. La notte del 5 settembre 2022, il trapper manda in frantumi un vetro perché la fidanzata non vuole prestargli l'auto. Seguono altri episodi di violenze che, alla fine, la ragazza denuncia.

Il passato burrascoso del trapper

Gallagher non è nuovo ai guai con la legge. Nel 2019 era stato arrestato con l'accusa di aver rapinato tre fan che gli avevano chiesto un selfie. Nel 2020 è stato vittima anche di una spedizione punita da parte di un gruppo rivale. Il 29enne fu picchiato da quattro trapper - Alex Refice, Manuel Perrini, Llunga Omar Nguale e Tiziano Barilotti - mentre stava incidendo un disco in sala di registrazione. A novembre del 2020 gli assalitori sono stati arrestati.