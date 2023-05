Warhol e l'opera da 10 milioni: arriva l'esperto per inchiodare gli eco-vandali

Serve il parere dell'esperto, che vive in Austria, è impegnatissimo, e ha chiesto più tempo. E tempo gli verrà concesso, anche perché non si tratta proprio di quattro monetine. L'opera che potrebbe essere stata danneggiata dal blitz degli eco-vandali di Ultima Generazione – una Bmw M1 dipinta da Andy Warhol in persona - vale 10 milioni di dollari. Ci sono da stimare i danni, che potrebbero essere ingenti: per questo l'operazione va fatta con cura, al fine di stabilire non solo gli eventuali risarcimenti ma anche l'esito della inchiesta giudiziaria per danneggiamento. Che adesso infatti è ferma in attesa proprio della suddetta relazione.

La casa automobilistica ha affidato il compito all'esperto, che non ha ancora completato la relazione per i magistrati: e questi ultimi, con la pm milanese Isabella Samek Lodovici, non hanno potuto fare altro che chiedere una proroga dell'inchiesta. Passeranno altri 6 mesi prima che possa definirla: chiedendo l'archiviazione, o con un avviso di conclusione delle indagini, che di solito anticipa la richiesta di processo.

L'azione risale al 18 novembre 2022: a compiere il blitz durante la mostra a Milano alla Fabbrica del Vapore, dal titolo "Andy Warhol: La Pubblicità della Forma", erano stati in cinque eco-attivisti, entrati pagando regolarmente il biglietto dell'esposizione. Hanno scavalcato le recinzioni che circondavano l'automobile, versando sull'opera sacchi con 8 chili di farina e sollevando un gran nuvolone bianco. Due attiviste si sono incollate ai finestrini della macchina, mentre il resto del gruppo ha fatto esplodere per terra palloncini di vernice e si è incollato al pavimento. " Io sono profondamente grata ad Andy Warhol - ha detto un'attivista mentre veniva portata via trascinata a forza - per questa opera di arte pop così simbolica per il consumo insostenibile delle risorse del pianeta ". Tutta l'azione è stata filmata dagli stessi attivisti che sono stati portati in questura, fermati e identificati dalla Digos.