Boem al Meazza, il locale e il pestaggio di Iovino: cosa lega Luca Lucci a Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

L'indagine condotta dalla Dda di Milano sulle curve di Inter e Milan ha fatto emergere relazioni inquietanti tra i leader della Sud, Luca Lucci, e alcuni personaggi della scena rap e trap nazionale. Per gli inquirenti Lucci aveva "ambizioni imprenditoriali" nel mondo della musica e dell'intrattenimento per questo avrebbe stretto rapporti personali con artisti del calibro di Fedez, Emis Killa, Cancun e Tony Effe, solo per citarne alcuni.

Amicizie che "gli hanno consentito di aumentare, in maniera esponenziale, e con pochissimi controlli, i propri guadagni, avviando preliminari accordi tesi a gestire i concerti di tali artisti, sia sul territorio nazionale (ed in particolare in Calabria), sia internazionale, facendo leva sull'intraprendenza del suo fedelissimo Hagag Islam ", figura vicinissima a Fedez, e anche lui arrestano nel blitz di polizia e guardia di finanza. Proprio Hagag aveva organizzato lo scorso agosto alcuni concerti di Federico Lucia tra Roccella Jonica e Gioia.

I rapporti tra Fedez e Lucci

Nell'ordinanza della procura di Milano c'è anche un "capitolo" sul rapporto che legava Fedez e Luca Lucci. In data 26 ottobre del 2023 viene riportata una conversazione tra i due, nella quale il rapper chiede l'intervento di Lucci "per avere la possibilità di somministrare la bevanda a marchio 'Boem' (bevanda sponsorizzata da Fedez e Lazza)" all'interno dello stadio Meazza in occasione delle partite. Una richiesta che trova Lucci disponibile a intercedere con il responsabile dei bar dello stadio: " Lo conosco bene!! eh...è una persona perbenissimo guarda, con i bar, con i bar, mi posso...mi posso muovere eh... già in settimana mi muovo!". A quel punto Luca Lucci assicura a Fedez di potersi muovere anche sulla sponda interista: "Se vuoi mi muovo anche con l'Inter, perché lui fa anche quelli dell'Inter quindi io se vuoi, te le faccio mettere in entrambe le partite va bene per dentro lo stadio non c'è problema".

L'Old Fashion e la spedizione contro Iovino

Nel gennaio 2023, invece, Fedez e Lucci avrebbero parlato di un affare legato alla possibilità di acquisire in società tra di loro, il locale Old Fashion all'interno della Fondazione Triennale di Milano. Secondo quanto riferito nelle carte giudiziarie, Fedez si sarebbe trovato in difficoltà nel presentare Lucci: " Il tema che ti pongo è questo? Cioè come introduco la tua figura ". A quel punto Lucci avrebbe glissato e spostato l'attenzione sulla possibilità di dare in gestione il locale a un suo uomo di fiducia: " Non la introduci... eh sono con te. Ma tu sai già a chi farlo gestire? Perché io una persona l'avrei".

una frangia degli ultras del Milan si sia trasformata in una sorta di gruppo violento dedito a spedizioni punitive, anche su richiesta

I rapporti tra Federico Lucia e Lucci evidenziano anche come "", come nel caso del pestaggio del personal traineravvenuto lo scorso 22 aprile.