Camila Giorgi e il fisco: tre procedimenti per omessa dichiarazione dei redditi

Gli avvocati dell'ormai ex giocatrice di tennis Camila Giorgi sono stati chiari, rispondendo qualche giorno fa ai media: la sportiva trentaduenne non ha lasciato l'Italia per sottrarsi al fisco. La procura di Prato però, avrebbe già avviato nei suoi confronti almeno tre procedimenti penali con l'ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi. Lo scrive oggi il quotidiano Il Tirreno, per una vicenda che promette a breve ulteriori sviluppi. Secondo l'avvocato Carmelo Nicotra il primo procedimento, relativo alle annualità 2013 e 2014, si è concluso con l'assoluzione di Giorgi perché gli importi dovuti al fisco erano inferiori al limite dei 50mila euro (ossia la soglia che fa scattare il reato penale). Il secondo riguarda però l'annualità 2016 ed è a quanto pare proprio per questo procedimento che l'ex-numero uno del tennis femminile d'Italia è stata citata in giudizio.

Ci sarebbe poi un terzo procedimento, per cui Giorgi risulta indagata, relativo a presunti mancati versamenti dell'annualità 2022. Lo scorso aprile la guardia di finanza aveva raggiunto l'abitazione di Calenzano (un Comune dell'hinterland di Firenze) della trentaduenne per notificarle l'avviso di garanzia. Ma la notifica non sarebbe andata a buon fine in quanto lei non era in casa. Il "caso" era scoppiato già lo scorso 7 maggio, quando il nome di Camila Giorgi era comparso nell'elenco degli atleti ritirati che viene compilato da un'agenzia che si occupa dei controlli anti-doping. Anche se il doping non c'entra, in questo frangente: gli agonisti sono tenuti a comunicare i loro spostamenti e la tennista, avendo deciso di abbandonare l'attività agonistica, ha inviato la comunicazione.

Sull'esatto ammontare delle cifre che il fisco italiano pretende da Camila Giorgi si possono fare solo ipotesi: nei giorni scorsi l'Ansa ha riportato la notizia di un atto di pignoramento verso terzi presentato dall'Agenzia delle Entrate a Federtennis per circa 464mila euro di tasse che l'ex tennista non avrebbe corrisposto al fisco. Nel corso della sua carriera agonistica Giorgi ha vinto premi per un totale superiore a sei milioni di euro, senza contare le sponsorizzazioni. Il quotidiano toscano riporta poi che il processo per la presunta omessa dichiarazione del 2016 dovrebbe iniziare tra un anno e nel fascicolo dovrebbe finire anche l'addebito del 2022, non appena le verrà notificato.

A Calenzano però, sembrano sicuri: nessuno sa con certezza dove si trovi oggi, ma di certo c'è che Camila Giorgi non si vede da parecchio tempo.