Caso Cospito, Delmastro iscritto nel registro degli indagati

Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia dell'esecutivo Meloni risulta indagato dalla procura di Roma per la rivelazione dei documenti inerenti l'anarchico Alfredo Cospito. Tutto nasce lo scorso 31 gennaio quando, durante una discussione parlamentare, Giovanni Donzelli ha riportato alcune conversazioni avute dal detenuto con altri reclusi nel carcere di Bancali, a Sassari, durante l'ora di socialità prevista dal regime 41-bis al quale è sottoposto.

Nei giorni scorsi, a seguito di un'interrogazione parlamentare, il ministro Carlo Nordio ha spiegato che i documenti ai quali ha fatto riferimento Donzelli durante l'intervento in parlamento non erano coperti dal segreto, in quanto si trattava di " una scheda di sintesi del Nic ". L'esposto alla procura di Roma è stato presentato da Angelo Bonelli, portavoce del gruppo Verdi-Sinistra Italiana. Nell'esposto si fa riferimento alle conversazioni in carcere tra Cospito, un esponente della 'Ndrangheta e un camorrista, avvenute tra dicembre e gennaio. Durante quell'incontro, i detenuti parlavano dello sciopero della fame dell'anarchico contro il 41-bis, che sarebbe dovuta diventare una " una battaglia di tutti ". I magistrati, nonostante quanto riferito dal ministro della Difesa, hanno comunque deciso di iscrivere Andrea Delmastro nel registro degli indagati per violazione di segreto d’ufficio.

Nell'interpretazione dei magistrati, infatti, per quanto i documenti non fossero classificati ma solo considerati a "limitata diffusione", la divulgazione all'esterno degli ambienti ministeriali, tanto più a fini politici, rappresenterebbe un illecito. Andrea Delmastro potrebbe presentarsi già domani per essere ascoltato dagli inquirenti. Giovanni Donzelli non è attualmente coinvolto direttamente nell'indagine ma risulta come persona informata sui fatti e anche lui potrebbe essere sentito nei prossimi giorni. Proprio nella giornata di ieri era ripartito l'assalto al sottosegretario da parte della sinistra, che continua a chiederne le dimissioni.