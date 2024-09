Ciro Grillo, in aula il fratello Davide. L'ex fidanzato di Silvia non si presenta

Ascolta ora 00:00 00:00

Notizia in aggiornamento

È iniziata qualche minuto dopo le 11.30 la nuova udienza del processo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e dei suoi tre amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese, Silvia (nome di fantasia), che sarebbe avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 in Costa Smeralda. Oggi sarranno sentiti gli ultimi testimoni della difesa, tra cui Davide Grillo, il fratellastro di Ciro, figlio di Beppe e Sonia Toni. Mentre non si è presentato in aula l'ex fidanzato di Silvia, David Enrique Bye Obando, anche lui convocato per questa mattina al Tribunale di Tempio Pausania. Quest'ultimo è considerato un teste fondamentale in quanto, secondo gli avvocati dei quattro imputati, la sua testimonianza minerebbe la credibilità della presunta vittima.

Salta la testimonianza dell'ex di Silvia

Nel 2020 Silvia accusò David Enrique Bye Obando, con il quale in passato aveva avuto una relazione, di aver abusato di lei in un campeggio in Norvegia nel maggio del 2018, ma non lo denunciò. Episodio che il giovane ha sempre negato, sostenendo che l'allora fidanzata si sarebbe anche scusata con lui, davanti agli amici, per le accuse infamanti. A raccontare l'episodio era stata proprio la studentessa durante l'interrogatorio davanti ai magistrati sardi, subito dopo aver denunciato Ciro Grillo e gli amici. Stando a quanto apprende Repubblica, il giovane non si sarebbe presentato all'udienza per questioni di ordine tecnico. Pare, infatti, che a Tempio Pausania non siano mai arrivate le ricevute di consegna delle raccomandate inviate al teste e nemmeno le telefonate avrebbero avuto esito positivo.

L'inchiesta

I fatti contestati ai quattro imputati risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 e si sarebbero verificati nella residenza estiva della famiglia Grillo in Costa Smeralda (Sardegna). Silvia e l’amica Roberta (anche lei parte civile nel processo) avevano conosciuto Ciro Grillo e gli amici genovesi in un noto locale dell'isola. Al termine della serata, durante la quale erano stati consumati diversi drink, le due studentesse avevano seguito la comitiva di ragazzi nell'appartamento a Cala di Volpe.

Su quanto accaduto nelle ore successive ci sono due versioni discordanti. Silvia sostiene che i ragazzi l'avrebbero costretta a bere e di essere stata violentata più di una volta. Gli imputati respingono le accuse, ritenendo che la studentessa fosse consenziente.