"Lo stato di Silvia è peggiorato". Sospesa l'udienza al processo Grillo jr

Articolo in aggiornamento

È cominciata poco dopo le ore 11.30 ed è stata subito sospesa l'udienza a porte chiuse di Silvia (nome di fantasia), la studentessa italo-norvegese che nel 2019 denuciò per violenza sessuale Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e i suoi tre amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Il legale della ragazza, l'avvocato Giulia Bongiorno, ha presentato un'istanza al presidente del tribunale di Tempio Pausania, dove si celebra il processo per stupro di gruppo a carico dei quattro imputati, segnalando che lo stato psicologico della ragazza è peggiorato. Motivo per cui ha chiesto che fossero attuate le misure previste dal codice di procedura per tutelare e preservare l'assistita da ulteriore stess emotivo. I giudici hanno consentito che la ragazza venga ascoltata protetta da un paravento nero in aula, ma i difensori potranno fare solo domande dirette, senza cioè la mediazione del presidente del collegio giudicante.

La versione di Silvia e le domande dei legali

Nel corso dell'ultima udienza, celebrata a porte chiuse lo scorso dicembre, Silvia ha risposto alle domande dell'avvocato Antonella Cuccureddu, legale di Francesco Corsiglia. La giovane ha raccontato tra le lacrime la sua versione, ripercorrendo con sofferenza quanto accaduto quella notte nella residenza estiva di Ciro Grillo, a Cala di Volpe, dove si sarebbe consumata la violenza sessuale. I legali dei quattro imputati avevano evidenziato alcune incongruenze nel racconto della ragazza che, ad esempio, non ricordava di essere andata a comprare le sigarette con uno dei ragazzi o di aver accettato un passaggio fino ad Arzechena il giorno dopo i presunti abusi.

La vicenda

I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella residenza estiva della famiglia Grillo in Costa Smeralda (Sardegna). Silvia e l’amica Roberta avevano conosciuto Ciro Grillo e gli amici genovesi in un noto locale dell'isola. Al termine della serata, durante la quale erano stati consumati diversi drink, le due studentesse avevano seguito la comitiva di ragazzi nell'appartamento a Cala di Volpe. Su quanto accaduto nelle ore successive ci sono due versioni discordanti. Silvia sostiene che i ragazzi l'avrebbero costretta a bere e di essere stata violentata più di una volta. Gli imputati respingono le accuse, ritenendo che la ragazza fosse consenziente. Pertanto, a dir loro, non ci sarebbe stata alcuna violenza sessuale.