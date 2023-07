Patrick Zaki condannato a tre anni: "Nessun appello"

Patrick Zaki è stato condannato a tre anni. La comunicazione viene riferita all'agenzia Ansa da uno dei quattro legali dell'attivista egiziano, al termine dell'udienza tenuta oggi a Mansura, in Egitto. Zaki è stato portato via dall'aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le urla della madre e della fidanzata che attendevano la sentenza all'esterno del tribunale, per un processo in cui lo studente universitario rischiava fino a cinque anni di detenzione per diffusione di notizie false.

La conferma della condanna è arrivata anche dal tweet del portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury, il quale ha sottolineato che si tratta del " peggiore degli scenari possibili ". " Calcolando la custodia cautelare " già scontata, " si tratta di un anno e due mesi " di prigione, come ha sottolineato lo stesso avvocato Salah. " Patrick Zaki è stato arrestato in tribunale in preparazione del suo trasferimento alla stazione di polizia di Gamasa ", scrive poi sui social un altro suo legale, Hossam Bahgat. " La sentenza non è soggetta ad appello o cassazione ", ribadisce.

Il lungo processo di Patrick Zaki

Il caso giudiziario del 32enne Patrick George Zaki, ricercatore presso l'Egyptian Initiative for Personal Rights, era cominciato con il fermo del 7 febbraio 2020, con formalizzazione dell'arresto il giorno dopo, dopo l'atterraggio a Il Cairo. I capi d'accusa formulati nel mandato d'arresto furono: minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di false notizie, propaganda per il terrorismo. Nello specifico gli vennero contestati alcuni post su Facebook. Secondo i mezzi d'informazione governativi egiziani, Zaki sarebbe attivo all'estero per fare una tesi sull'omosessualità e per incitare contro lo stato egiziano. Dopo una breve detenzione presso Talkha, il 25 febbraio Zaki venne trasferito nel carcere di Mansura.