"Conte e Speranza in galera". Rabbia al presidio di fronte al tribunale di Brescia

“Conte e Speranza, avete mentito sapendo di mentire”. E anche: “Le vittime delle mancate cure ed effetti avversi, strage di stato. Pretendiamo giustizia”. Infine: "In vigile attesa di vedervi in galera". Rabbia, alimentata dai dubbi. E sete di giustizia. Sono i sentimenti nel presidio che da questa mattina presto, sotto una pioggia battente, si svolge davanti al tribunale di Brescia. Palloncini, cartelloni, foto di familiari morti. Tra loro ci sono tanti no vax, gli scettici del vaccino inoculato alla popolazione a partire dalla primavera 2021. Qui nelle prossime ore sono attesi Giuseppe Conte e Roberto Speranza, i dominus dell'emergenza sanitaria da coronavirus, accusati di omicidio colposo plurimo ed epidemia colposa per la gestione delle prime fasi della pandemia. Dovranno essere interrogati dal tribunale dei Ministri, tre giudici civili estratti a sorte, che dovranno decidere se archiviare l'inchiesta o se mandarla avanti trasmettendo gli atti al procuratore, il quale in ogni caso procederà solo dopo l'ok della camera di appartenenza. Sembra che Conte abbia deciso di entrare nel palazzo di giustizia di Bergamo da un'entrata secondaria, proprio per non incrociare i manifestanti, anche per motivi di sicurezza visto l'agguato della scorsa settimana proprio da parte di un no vax. “Conte è bravo a farsi il giro dell'Italia tra i suoi sostenitori del Movimento cinque stelle, venisse qui da noi”, dicono al presidio.

Conte, difeso dall'avvocato Caterina Malavenda e che dovrebbe arrivare in tribunale a fine mattinata risponde in particolare (insieme al governatore lombardo Attilio Fontana e altri membri del Cts) della mancata istituzione della zona rossa nei due comuni di Alzano e Nembro. Zona rossa non si tardò invece a realizzare immediatamente a Codogno e in altri comuni del lodigiano, a ridosso della scoperta del primo caso, il 21 febbraio 2020. La contestazione nei confronti del leader pentastellato parte infatti dal 2 marzo 2020, quando per la prima volta – secondo l'accusa – fu informato in via informale della pericolosissima crescita dei contagi proprio in quella zona e della necessità, secondo i tecnici, di mandare i carabinieri per il rispetto di prescrizioni rigidissime per la popolazione, tra cui la chiusura delle attività produttive e il divieto assoluto di uscire di casa se non per estreme necessità o emergenze. La sua difesa si baserebbe sul fatto che i dati in quei giorni erano simili in altre zone della Lombardia, e che già qualche giorno dopo (il 7 marzo) la zona rossa fu applicata a tutta la regione.

Nel primo pomeriggio, intorno alle 14, è atteso dai giudici l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, difeso dall'avvocato romano Guido Calvi. Ha già pronta una memoria di una 70ina di pagine in cui dovrebbe spiegare le sue ragioni. “In ogni caso non ci sottrarremo alle domande”, ha detto Calvi al Giornale.it. Le domande dei giudici verteranno in particolare sull'accusa relativa alla mancata applicazione del piano pandemico già dal gennaio 2020.