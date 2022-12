"Soldi pure per i migranti usciti da Sprar". Altra accusa per la coop dei Soumahoro

Migranti che lasciano i centri di accoglienza ma vengono comunque conteggiati per ottenere i rimborsi dallo Stato oppure società definite satelliti sulle quali già si addensavano sospetti. C’è anche questo nelle carte delle indagini della procura di Latina sulle cooperative dei familiari dell’onorevole Soumahoro. E sono gli stessi dipendenti di Karibu e consorzio Aid a svelare dettagli agli inquirenti.

Gli ospiti che lasciavano la coop venivano comunque conteggiati

Dall’ordinanza che ha disposto le misure interdittive e i seuquestri preventivi per Marie Terese Mukamitsindo, Liliane Murekatete e Michel Rukundo emergono dettagli su come veniva gestito il sistema dell’accoglienza per i richiedenti asilo. Sembra infatti che i responsabili della cooperativa Karibu in più di una occasione non abbiano depennato dalle loro liste gli ospiti delle strutture Sprar che si allontanavano volontariamente per ricongiungersi alle loro famiglie, per continuare così a percepire anche per mesi il relativo contributo dallo Stato. È quanto ha dichiarato al pm di Latina una ex dipendente di una delle società satellite della coop Karibu. La ex dipendente lavorava per la Mukra ( una società satellite che non appare però nell'ordinanza del gip) che “era una coop che faceva capo sempre a Karibu, ovvero alla signora Maria Terese. Per quanto concerne la Jambo Africa invece all’inizio si occupava dell’accoglienza di minori non accompagnati a Roccagorga. Il riferimento era il figlio di Marie Therese, Richard” . Poi il punto chiave: “Succedeva che molti ospiti delle strutture Sprar si allontanavano dalle strutture per ricongiungersi a familiari o altro. Di questo i responsabili della coop Karibu venivano informati immediatamente ma non provvedevano a toglierli dalla lista tenendoli appesi per tre o quattro mesi continuando così a percepire il contributo previsto dal governo per l’ospite che si era allontanato e non aveva più diritto allo stesso” .

Le altre cooperative o società satellite della Karibu