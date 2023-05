Cospito, chiesta l'archiviazione per Delmastro: "Non c'è reato"

Sul caso Cospito non ci fu alcuna rivelazione del segreto d'ufficio. Dopo più di tre mesi di attacchi e falsità da parte dell'opposizione, arriva finalmente una primo tassello sulla questione giudiziaria che ha coinvolto Andrea Delmastro Delle Vedove. La procura di Roma di Roma ha deciso infatti di chiedere l'archiviazione dell'inchiesta che era nata nei confronti del sottosegretario alla Giustizia, accusato di rivelazione di segreto per avere passato delle carte al deputato Giovanni Donzelli relative ad alcune conversazioni avute dall'anarchico Alfredo Cospito con altri reclusi del carcere di Bancali, a Sassari, durante l'ora di socialità prevista dal regime 41-bis al quale è sottoposto. Nella nota diffusa da piazzale Clodio, nel testo inviato al giudice, i magistrati hanno scritto che la richiesta di archiviazione è stata " fondata sull'assenza dell’elemento soggettivo del reato, determinata da errore su legge extrapenale ". Il gip di Roma, a quanto si apprende, ha fissato per il mese di luglio l'udienza per decidere sull'archiviazione. Insomma: la verità sta per arrivare a galla dopo che in quelle settimane la sinistra aveva tentato di tutto per fare fuori Delmastro dal governo.

L'intera vicenda esplose il 31 gennaio 2023 a seguito dell'intervento nell'Aula di Montecitorio di Donzelli. Il deputato di Fratelli d'Italia aveva citato il contenuto di alcune conversazioni ascoltate dagli agenti di polizia penitenziaria tra l'anarchico ed esponenti della criminalità organizzata al carcere duro: " Il 12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi, Cospito incontrava anche i parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando. Io voglio sapere se la sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi ". Dopo un esposto presentato da Angelo Bonelli dei Verdi era stata così aperta l'inchiesta. Le frasi di Cospito e dei suoi interlocutori intercettate dagli agenti erano inerenti la sua battaglia contro il 41 bis e le proteste di sostegno da parte della galassia anarchica. Considerazioni come " fuori non si stanno muovendo solo gli anarchici, ma anche altre associazioni. Adesso vediamo che succede a Roma ", erano contenute in una relazione di servizio della polizia penitenziaria trasmessa al Dap, poi arrivata nelle mani di Delmastro, che a sua volta - come lui stesso ha ammesso - ne aveva rivelato il contenuto a Donzelli che poi l'ha citato alla Camera.