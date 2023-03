Inchiesta Covid, Conte e Speranza indagati dalla procura di Bergamo

La procura di Bergamo ha chiuso le indagini sull'epidemia di Covid che ha colpito con particolare violenza la città e la sua provincia. Questa parte di Lombardia, infatti, è stata tra quelle maggiormente interessate d'Europa, soprattutto nelle prime settimane dell'emergenza, scoppiata, ormai, tre anni fa, che nella bergamasca ha causato circa 3mila morti. Nel registro degli indagati sono stati iscritti l'allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e l'ex ministro della Sanità, Roberto Speranza. Indagati anche il governatore lombardo Attilio Fontana e l'ex assessore al Welfare, Giulio Gallera ma sono in tutto una ventina le persone che sono state coinvolte nell'indagine, tra le quali compaiono inoltre il presidente dell'Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli.

Il nucleo preposto della guardia di finanza ha avviato le notifiche per i reati di epidemia colposa aggravata, omicidio colposo plurimo e rifiuto di atti di ufficio. I filoni d'indagine sono complessivamente tre: la repentina chiusura e riapertura dell'ospedale di Alzano, la mancata zona rossa in Val Seriana e l'assenza di piano pandemico aggiornato per contrastare il rischio pandemia lanciato dall'Oms.

Tra la fine di febbraio e l'aprile 2020, in quella zona l'eccesso di mortalità fu di 6.200 persone rispetto alla media dello stesso periodo degli anni precedenti. Questo elemento emerge anche nella relazione per l'apertura dell'anno giudiziario, dove il procuratore Chiappani fa capire la portata delle indagini che ha " accertato gravi omissioni da parte delle autorità sanitarie, nella valutazione dei rischi epidemici e nella gestione della prima fase della pandemia ". Dei circa 20 indagati è molto probabile che la posizione di una parte di questi verrà archiviata e che al momento si proceda per atto dovuto. Per altri, invece, potrebbero essere rilevate delle responsabilità. Gli avvisi di chiusura dell'inchiesta sono in via di notifica, ma agli indagati, quindi, potrebbero arrivare soltanto domani