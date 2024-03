Il doppio festino, le ragazze e il crack. Il racket gestito dalla trans

" A quelle feste ci sarei andata comunque, perché per il crack faccio qualunque cosa" . È la testimonianza agghiacciante di un’ex studentessa di psicologia che partecipava ai festini a base di sesso e droga nella "casa del crack" di via Urbino 33, in zona Aurora a Torino. Una testimonianza-chiave, quella della ragazza, finita nelle carte dell’inchiesta condotta dai carabinieri e coordinata dalla pm Chiara Marina. A gestire il malaffare ci sarebbe stata una donna trans di 53 anni, Monique, che reclutava giovani ragazze alle prese con problemi di tossicodipendenza, pusher e clienti, con la complicità di altre persone. Il processo relativo all’indagine per sfruttamento della prostituzione si è concluso lo scorso martedì con tre condanne e due assoluzioni: 2 anni e 8 mese all'imputata principale (la sentenza è stata emessa ad aprile 2023), mentre due spacciatori hanno patteggiato pene superiori a un anno. Altri due imputati, invece, sono stati assolti.

La testimonianza della studentessa

L’indagine è partita nell’aprile del 2021, quando una giovane studentessa di psicologia si presentò nella stazione dei carabinieri a Settimo Torinese per denunciare il losco giro in cui era rimasta intrappolata. Come ben precisa il quotidiano La Repubblica, la testimonianza della ragazza, già sentita in fase d’indagine, è stata decisiva durante il dibattimento. " Non mi piace prostituirmi. - racconta a processo la giovane - Non mi piace l’atto sessuale, ma quando fumo il crack ne voglio sempre di più. E se non ne ho, se non me lo sanno subito, mi parte l’embolo. Per questo lo faccio. A quelle feste ci sarei andata comunque, perché per il crack farei qualsiasi cosa" . " Era Monique che mi invitava a feste dove mi offrivano da fumare e io andavo. - ricorda la ragazza durante la testimonianza - A volte io arrivavo col mio cliente. Anche Monique partecipava ai festini, facendo uso di crack anche lui. Dei clienti, alcuni andavano con lui, o con me, altri fumavano e basta" . Dal racconto della ex studentessa non è difficile immaginare cosa accadesse nella casa degli orrori, tra viavai di clienti, nuvole di fumo e incontri promiscui. " I clienti chiamavano, venivano e avevano rapporti con tutti, Monique o anche io o le altre. Pagavano il crack e basta ” dice ancora la giovane. Poi conclude: " Il crack purtroppo ti porta a volerne sempre di più".

