Ecco cosa ha detto Alberto Stasi ai pm di Andrea Sempio e Marco Poggi

La possibilità di una revisione del processo di Alberto Stasi si sta facendo sempre più concreta, e sono molti adesso a voler conoscere la sua versione dei fatti. Di sicuro l'hanno voluta ascoltare i pm di Pavia, che lo scorso anno lo hanno convocato per ascoltarlo come persona informata sui fatti.

Ad oggi, Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara Poggi, è l'unico condannato per l'omicidio della giovane, ma le cose potrebbero presto cambiare. In questi giorni si attende di sapere se si procederà con un rinvio a giudizio per Andrea Sempio, o con l'archiviazione.

Negli atti depositati lo scorso 7 maggio dal procuratore Fabio Napoleone si trovano anche le dichiarazioni rese da Stasi ai pm il 20 maggio 2025. In quell'occasione, l'ex bocconiano ha risposto a varie domande, anche sulla persona di Andrea Sempio. Ma non solo.

Parlando di Sempio, Alberto Stasi ha affermato di non aver mai sentito parlare di lui. "Ho saputo di Sempio quando ho letto le sit messe a disposizione della Procura di Vigevano che quello avevo conservato lo scontrino, ma prima di allora non sapevo neanche che esistesse", ha affermato.

In sostanza, prima delle indagini per il delitto di Chiara Poggi, Stasi non avrebbe mai sentito il nome di uno degli amici di Marco Poggi, fratello della sua fidanzata. Stasi non aveva mai nemmeno sentito parlare di possibili avances di Sempio a Chiara. La sua fidanzata non gli avrebbe mai raccontato nulla del genere. Gli avrebbe però riferito di un collega di lavoro che le offriva il caffè, facendo un po' il cascamorto con lei, ma nulla di realmente preoccupante.

Per quanto riguarda i video intimi di lui e Chiara, Stasi ha risposto di non aver saputo nulla riguardo a un possibile furto. "Che io sappia no, anche a distanza di tempo", ha risposto. Ha però parlato di Marco Poggi: "Mi chiese se c'erano dei video sessuali, non ricordo bene il giorno, sicuramente è accaduto prima del mio fermo. Li avevo fatti con la mia fotocamera, in quella circostanza io li stavo inviando a lei, prima la connessione era lenta e forse stavano ancora transitando. Poggi me lo chiese come conferma, non mi disse di aver visto".

Alberto Stasi è stato interrogato anche sulle Paola e Stefania Cappa.

A suo dire, Chiara si vedeva maggiormente con Stefania. "Chiara ha avuto una educazione più tradizionale, per lei non era concepibile la lite in ospedale, non voleva che la cugina mi frequentasse perché avrebbe potuto provarci solo per il gusto di provarci", ha spiegato.