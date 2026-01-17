"Era sempre armato…". Ora la procura valuta la premeditazione sull’omicidio in classe a La Spezia

" Volevo ucciderlo, non doveva permettersi di mettere sui social la foto con la mia ragazza ". Sono queste le parole di Zouhair Atif, il 19enne marocchino che ieri mattina ha accoltellato a morte il 18enne egiziano Abanoub Youssef in classe. Una dichiarazione di intenti a cui ha fatto seguire l'azione, forse premeditata come ipotizzano ora gli inquirenti, visto che ieri mattina è uscito da casa con un lungo coltello da cucina. La comunità scolastica è sotto choc per quanto accaduto ieri davanti agli occhi di tutti, un omicidio che, come emerge ora dalle chat scolastiche, era stato "promesso" a lungo dall'assassino. " Ora ti sistemo io ", avrebbe detto Atif al suo "rivale" in amore.

" Mio nipote non è uno che se la va a cercare, se non gli dici niente lui non ti dice niente. È un bravo ragazzo, uno che lavora. Invece lui, quello lì, non è la prima volta che portava il coltello a scuola. Dovevano fermarlo prima. Ora la giustizia deve fare il suo corso, perché sennò ci saranno altri accoltellati ", ha dichiarato uno zio della vittima. Parole sulle quali ora è necessario soffermarsi e ragionare, perché troppo spesso giovanissimi, anche minori, vanno in giro armati e non esitano a utilizzare l'arma. " Purtroppo c'è una cultura nell'uso di questi coltelli che è veramente inaccettabile. È un problema che cerchiamo di affrontare ogni giorno in modo molto complicato. Siamo una città con 20mila stranieri su quasi 100mila abitanti. Tutti lavorano, anche se vengono da mondi diversi. Ma è chiaro che l'uso dei coltelli arriva solo in certe etnie. Dobbiamo fare molto di più ", ha dichiarato il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini a Otto e mezzo su La7.

Il parente della vittima ha proseguito sottolineando che " non è stata mica una litigata, una scazzottata, quella ci poteva stare. Ma il coltello non lo doveva portare, e non era la prima volta. Mio nipote stava cercando di scappare e lui l’ha inseguito ". Atif ora si trova agli arresti con accuse pesantissime in attesa di valutare le aggravanti: nato in Marocco, si trova in Italia con la famiglia con un permesso di soggiorno di lungo periodo. E tra gli studenti c'è anche chi lo difende: " Non è vero che è uno che non c’è con la testa, e non è vero che rideva dopo aver accoltellato Abanoub ".

