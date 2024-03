Eredità Gucci, a processo l’ex compagna di cella di Patrizia Reggiani

Importanti sviluppi sull’eredità di Patrizia Reggiani. L’ex compagna di cella e assistente Loredana Canò è stata mandata a processo per la gestione del patrimonio milionario lasciato a Lady Gucci dalla madre Silvana Barbieri. Insieme alla donna, rinviati a giudizio il consulente finanziario Marco Chiesa e i commercialisti Mario Wiel Marin e Marco Moroni. Per Marco Riva è l'unico dei sei imputati nei confronti del quale è stato dichiarato il non luogo a procedere perché il "fatto non costituisce reato" . Assolto nel merito, invece, il legale Maurizio Giani, che veniva nominato prima procuratore generale e poi esecutore testamentario da Barbieri.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, gli imputati avrebbero approfittato dello stato di fragilità psichica della Reggiani per "fare la guerra alle figlie" e mettere le mani sui beni dell’eredità. Oltre alla distrazione del patrimonio, riflettori accesi sulla sottoscrizione di un’assicurazione sulla vita da 6,6 milioni di euro e su un pagamento per fare rilasciare un’intervista a Lady Gucci - condannata a 26 anni come mandante dell’omicidio del marito Maurizio Gucci - a una televisione. Le accuse a vario titolo sono circonvenzione di incapace aggravata, furto, peculato e corruzione per l'esercizio della funzione.