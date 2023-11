Ergastolo per i genitori di Saman, agli altri imputati 30 anni

Sono state chieste le pene detentive per gli imputati nel processo relativo all’omicidio di Saman Abbas: per i genitori l’ergastolo, per gli altri famigliari 30 anni. La richiesta, insieme all’ipotesi delle responsabilità, è stata formulata a margine della requisitoria di oggi del procuratore Gaetano Calogero Paci, a opera della pm Laura Galli. Saman è stata uccisa a Novellara la notte successiva al 30 aprile 2021, presumibilmente perché si era opposta al matrimonio forzato con un cugino più vecchio. Queste sono le ultime battute di un processo che ha portato sul banco degli imputati, con le accuse di sequestro di persona, omicidio e occultamento di cadavere il padre Shabbar Abbas, la madre Nazia Shaheen ancora latitante, lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanoulaq Nomanoulaq.

Secondo Galli la decisione di uccidere la 18enne è giunta proprio da Shabbar Abbas: “ Shabbar è colui che ha deciso l’omicidio della figlia. Non poteva essere l’esecutore materiale dell’omicidio perché ci volevano almeno due minuti per strozzare Saman e non è mai stato ‘fuori’ dalle telecamere ”. Nei video delle telecamere di videosorveglianza si vedono i genitori accompagnare Saman verso le serre - sarebbe stata occultata in un vecchio casolare abbandonato a poche centinaia di metri dall’abitazione - e il padre tornare poco dopo con un oggetto in mano, che secondo alcuni sarebbe lo zainetto della figlia.

Non si sa cosa accadrà di fatto a Nazia Shaheen, che è appunto ancora latitante e per lei l’estradizione appare essere una possibilità remotissima - il delitto d'onore è un reato in Pakistan, dove la donna si troverebbe (è stato detto che fosse in casa al momento dell'arresto del marito), ma difficilmente viene condannata una donna casalinga per questo tipo di reato. Tuttavia Galli è convinta che la madre abbia contribuito all’omicidio di Saman: lei e il marito “ erano stati costretti a ucciderla dal momento che rappresentava un disonore per la famiglia ”. Per la pm i genitori avrebbero consegnato la figlia agli assassini: su di loro pesa la possibile aggravante dei motivi abietti e futili.