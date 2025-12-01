Espone bandiera palestinese al match Olimpia-Tel-Aviv, multato Luca Paladini

Multato per avere esposto la bandiera palestinese al Forum di Milano durante la partita di Eurolega di basket dello scorso 20 novembre, tra Olimpia Milano e Hapoel Tel Aviv. È accaduto al consigliere regionale lombardo del Patto Civico, Luca Paladini, che ha ricevuto una sanzione di quasi 200 euro. Da quanto riferisce lo stesso Paladini, esponendo lo striscione avrebbe violato le regole interne al Palasport. Peraltro fuori dal palazzetto, prima del match, c'era anche un presidio pro Pal, a cui però Paladini non ha partecipato e non è in nessun modo collegato. Il fondatore de I Sentinelli di Milano, che ha postato un articolo su Facebook con la notizia della multa, si è detto "annichilito".

Queste le sue parole: "Una volta dentro il Forum, quando è stata presentata in campo la squadra israeliana - racconta Paladini -, ho esposto per 10 secondi e in maniera pacifica la bandiera. Un gesto non violento fatto in silenzio. Un agente in borghese si è avvicinato, mi ha chiesto i documenti e di evitare di mostrare la bandiera. Io, a quel punto, me la sono messa tipo sciarpa". Ancora, ha spiegato di essere stato chiamato dal Commissariato di polizia di zona per "ritirare la notifica di una multa di poco inferiore ai 200 euro per questo. Mi si è accennato al telefono a una violazione delle regole interne al Palasport - conclude Paladini -. Sono letteralmente annichilito e ovviamente la cosa, per quanto mi riguarda, non finisce qui".

Già lo scorso 20 novembre Paladini aveva raccontato di essere stato avvicinato e identificato dalla Digos dopo avere esposto la bandiera.

"Per questo semplice gesto prima dell'inizio di Olimpia Milano-Hapoel Tel Aviv, sono appena stato avvicinato dalla Digos che ha preso le mie generalità e invitato a mettere via la bandiera - ha detto postando una fotografia - Non va bene. Non va bene per niente".