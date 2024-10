Fabrizio Corona a processo per diffamazione nei confronti di Giorgia Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

Fabrizio Corona a processo per diffamazione aggravata nei confronti di Giorgia Meloni. L’ex re dei paparazzi, assistito dall'avvocato Ivano Chiesa, finirà alla sbarra per aver diffuso notizie false sul presunto flirt del premier con l’onorevole Manlio Messina di Fratelli d’Italia. Questa la decisione della Procura di Milano, che ha disposto la citazione diretta a giudizio per l’articolo pubblicato il 20 ottobre 2023 sulla testata Dillingernews.it con il titolo “E se il cuore di Giorgia Meloni fosse già occupato? Dalla Sicilia ci raccontano che…”. Le indagini, nate dalle querele sporte da Meloni e Messina, sono state condotte dalla Squadra mobile di Milano.

Il pubblico ministero Giovanni Tarzia, l'aggiunto Letizia Mannella e il procuratore Marcello Viola contestano il reato di diffamazione aggravanta anche a Luca Arnau, difeso dal legale Alessio Pomponi, che lavora sulla testata online autrice di scoop sul mondo vip e sul calcio-scommesse. Secondo quanto sostenuto dall'accusa, l'articolo della testata online avrebbe alluso a "un intensificarsi degli incontri" tra Meloni e Messina, pubblicando anche "cinque immagini" appositamente "modificate".

Entrando nel dettaglio della tesi della Procura meneghina, Corona - in qualità di caporedattore di fatto - "procacciava la 'falsa' notizia, effettuava verifiche da cui ne emergeva l'assoluta infondatezza, ordinava insistentemente la sollecita redazione dell'articolo e, dopo aver approvato il testo e le fotografie alterate da pubblicare a suo corredo, ne intimava la sua pubblicazione; Arnau redigeva materialmente l'articolo e lo pubblicava". Il processo nei confronti di Corona e di Arnau partirà il prossimo 21 gennaio e verranno ascoltati sedici testimoni. Il premier, assistito dall'avvocato Luca Libra, e il deputato Messina sono persone offese.

Su Instagram, Corona si è rivolto alla Meloni per mostrarle la sua stima e anche per dirle che "solitamente non sono abituato alle mezze verità e così farò al processo nel quale apprendo che farai da testimone.

"Spero rimanga spazio per stringerti la mano e suggerirti di occuparti di cose un pochino più rilevanti, ne avremmo parecchio bisogno"

In Tribunale ho visto passare personaggi di ogni genere dai quali mi sono sempre difeso, aggiungo, degnamente". La giustizia farà il suo corso, ha aggiunto: