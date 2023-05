"Faccia da c...". Maestra denunciata per maltrattamenti

Una maestra d'asilo in provincia di Viterbo è accusata dalla procura di aver maltrattato psicologicamente e anche fisicamente dei bambini, che invece avrebbe dovuto proteggere e curare. La donna è stata sospesa dall'incarico per dodici mesi, nella speranza che il processo si concluda entro questo lungo periodo di pausa dall'insegnamento. Sulla donna pendono accuse gravissime che potrebbero costarle anni di carcere.

Insulti e minacce ai bambini dell'asilo

L'educatrice secondo le indagini avrebbe più volte insultato i suoi piccoli alunni, arrivando al punto di terrorizzarli. "Smettila di piangere che ti butto dove si buttano i rami secchi". "Faccia da culo". "Scema". "Stai in silenzio che non sei nessuno". Queste sarebbero soltanto alcune delle molte frasi che rivolgeva ai bambini.

La denuncia partita dai genitori



L'allarme è stato dato da alcuni genitori dei bambini, insospettiti da alcuni strani comportamenti dei figli. Dopo aver denunciato le vessazioni che i bambini subivano quotidianamente ai carabinieri, sono immediatamente partite le indagini. Per poco più di trenta giorni i militari hanno controllato l'aula dove la maestra prestava servizio scoprendo il suo metodo educativo, improntato sull'aggressività e sulla denigrazione. Le violenze e i soprusi facevano parte della quotidianità della classe. Sembra che durante una lezione, la maestra, indispettita dalle risate di un bambino, lo avrebbe strattonato in un angolo e minacciandolo di tirargli una sberla.

La donna, adesso indagata, non aveva alcun problema ad urlare in faccia ai bambini, anche a pochi centimetri di distanza dal loro viso, terrorizzandoli a morte. " Quotidianamente – hanno scritto i carabinieri in una nota ufficiale - la maestra, con propri atteggiamenti autoritari, aggressivi e violenti, li sottoponeva ad un clima di paura e frustrazione, fatto acuito dalla incapacità – in ragione della loro tenerissima età – di manifestare chiaramente ai genitori le loro sofferenze ".

L'intera Viterbo è indignata

La notizia dei presunti maltrattamenti ha fatto il giro di Viterbo in poche ore. Nei bar e nei luoghi di aggregazione non si parla di altro da questa mattina. Pure nei social e nei gruppi Facebook dedicati alla cittadina L'argomento è ancora molto discusso. "Come può una maestra trattare in questo modo dei poveri alunni - lamenta una donna su Facebook - è impensabile che un'educatrice faccia queste cose a dei bambini di massimo cinque anni". "Non è un lavoro per tutti - scrive un uomo nello stesso post - purtroppo bisogna avere una vocazione per fare un mestiere come l'insegnante e non sempre l'hanno tutti, questa è una evidente prova".