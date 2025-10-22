Flotilla, la Procura di Roma indaga per sequestro di persona

Notizia in aggiornamento
La Procura di Roma ha avviato un’indagine ipotizzando i reati di sequestro di persona e danneggiamento con rischio di naufragio, in seguito agli esposti depositati dagli avvocati che assistono la delegazioneitaliana presente sulla Global Sumud Flotilla. L’inchiesta, attualmente contro ignoti, punta a chiarire quanto denunciato dai partecipanti italiani, 36 attivisti che verranno sentiti nelle prossime settimane.
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.