Cronaca giudiziaria

Flotilla, la Procura di Roma indaga per sequestro di persona

Tra le accuse formulate anche quelle di tentato omicidio e atti di tortura

La Procura di Roma ha avviato un’indagine ipotizzando i reati di sequestro di persona e danneggiamento con rischio di naufragio, in seguito agli esposti depositati dagli avvocati che assistono la delegazione

italiana presente sulla Global Sumud Flotilla. L’inchiesta, attualmente contro ignoti, punta a chiarire quanto denunciato dai partecipanti italiani, 36 attivisti che verranno sentiti nelle prossime settimane.

