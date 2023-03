Le foto dei lividi e la testimone, nuova udienza del processo a Grillo Jr

Si celebra oggi, mercoledì 8 marzo, a Tempio Pausania (Sardegna) la settima udienza del processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, e dei suoi tre amici genovesi: Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia, e Vittorio Lauria. Dalle 11.30 sarà ascoltata una due dei migliori amici di Silvia (nome di fantasia), la ragazza italo-norvegese che denunciò i presunti abusi avvenuti, secondo l'accusa, la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villetta a schiera di proprietà della famiglia Grillo a Cala di Volpe (Porto Cervo). All'udienza odierna avrebbe dovuto partecipare anche un altro amico della studentessa che, però, non sarà presente per via di un " legittimo impedimento ".

L'amica di Silvia

La testimonianza di Adelaide M., amica di Silvia, è ritenuta di fondamentale importanza dal pm Gregorio Capasso che l'ha citata come testimone. Come ricorda Repubblica.it, nell'articolo a firma di Giuseppe Filetto, la giovane raccontò ai carabinieri di Piazza Duomo di aver raccolto le confidenze della studentessa italo norvegese l'indomani delle presunte violenze. Nello specifico, Silvia le avrebbe inviato alcune fotografie via Snapchat: " Ricordo di alcune foto di lei (Silvia, ndr), in reggiseno davanti allo specchio, sia frontalmente che di profilo, in cui si vedevano chiaramente alcuni lividi sul costato a sinistra, sulla scapola destra e sulla coscia all’altezza del bacino lato destro. Ricordo che mi scrisse di avvertire anche dolori alle parti intime - dichiarò a verbale Adelaide - sia frontalmente che di profilo, in cui si vedevano chiaramente alcuni lividi sul costato a sinistra, sulla scapola destra e sulla coscia all’altezza del bacino lato destro. Ricordo che mi scrisse di avvertire anche dolori alle parti intime ".

L'ultima udienza

L'ultima udienza (la sesta) si è svolta, sempre a porte chiuse, lo scorso 8 febbraio. Tra le persone chiamate a deporre ci fu anche la madre di Silvia che raccontò del profondo disagio sofferto dalla figlia, l'indomani del presunto abuso. " Dopo i fatti drammatici di quella sera mia figlia era una persona diversa, era solo un corpo che camminava - dichiarò la donna all’udienza - Da quella sera è iniziato un periodo di tragedia. Mia figlia mi ha detto: ‘Mamma sono stufa di sentire il mio respiro'. Mia figlia non riesce più a stare con la luce spenta in camera ".

L'accusa

Secondo l'accusa, Silvia e l'amica subirono abusi sessuali nella villetta a schiera di proprietà della famiglia Grillo, in un residence di Porto Cervo (Costa Smeralda) la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019. Una delle due, la studentessa italo norvegese che all'epoca dei fatti aveva 19 anni, sarebbe rimasta vittima di uno stupro di gruppo, come poi lei stessa denunciò ai carabinieri di Milano dopo essere rientrata dalle vacanze. L'altra, Roberta, sarebbe stata fotografata in posizioni oscene, a sua insaputa, mentre dormiva sul divano in soggiorno. Le violenze si sarebbero consumate dopo una serata trascorsa dal gruppo di ragazzi al Billionaire, noto locale dell'isola, dopo aver consumato delle bevande alcoliche.

La difesa