Garlasco, oggi le sorelle Cappa in procura. Sempio non risponderà ai pm: "Chiediamo un profilo sulla sua personalità"

Uno dei passaggi decisivi della indagine, arriva a 48 ore dall’interrogatorio dell’indagato Andrea Sempio. Gli inquirenti vogliono sentire come testimoni anche le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, e Marco Poggi, fratello della vittima. A breve verranno tirate le somme e l’informativa dei carabinieri del nucleo investigativo si arricchirà di questo ulteriore elemento. Poi si procederà alla chiusura delle indagini.

Le sorelle saranno sentite oggi. Paola Cappa dovrebbe arrivare stamattina dai carabinieri in via Vincenzo Monti a Milano. Stefania invece potrebbe arrivare fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, mentre Marco Poggi (che era stato già ascoltato come testimone un anno fa, sarà sentito domani, forse a Mestre, in contemporanea con l’amico dell’epoca, Andrea Sempio, che sarà sentito

da indagato in procura a Pavia. Sempio che ha già preannunciato, con una nota inviata dai suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti, che si avvarrà della facoltà di non rispondere.

Ecco la nota della difesa dell’indagato, dopo le indiscrezioni di stampa su dei post controversi su un forum da lui frequentato fino al 2019.

“Considerato che le indagini non sono chiuse - si legge nella nota - e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo, vieppiù considerato che il fascicolo delle indagini oltre che incompleto non è ancora visionabile, atteso che proprio ieri, all’esito della riunione, abbiamo conferito incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul nostro assistito, tramite sottoposizione dello stesso ai canonici test all’uopo usualmente utilizzati (anziché ricorrere ai frammentari dati documentali del fascicolo), essendo questi presupposti ritenuti dal pool opportuni prima dell’eventuale sotto posizione di Andrea Sempio ad interrogatorio, preannunciamo che si avvarrà della facoltà di non rispondere, riservandoci di chiedere eventualmente di procedere a detto incombente dopo i predetti atti”.