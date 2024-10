Delitto di Garzeno, arriva la confessione del 17enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano Irina Alice Grossi ha convalidato il fermo del 17enne Gioele M. e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere all’esito dell’udienza odierna tenutasi alla presenza del pubblico ministero Myriam Iacoviello e dei due difensori di fiducia.

Il ragazzo, che nell’immediatezza del fermo si era avvalso della facoltà di non rispondere, ha ammesso la sua responsabilità in ordine ai reati di rapina e di omicidio ai danni di Candido Montini, ucciso con 28 coltellate il 24 settembre nella sua abitazione a Catasco di Garzeno, sui monti del Comasco.