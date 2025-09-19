Il gip alleggerisce misura cautelare a Oggioni. "Me lo impongono le decisioni del Riesame"

«Le recenti decisioni assunte dal Tribunale del riesame (...) - pur non condivisibili - impongono allo scrivente» di alleviare la misura cautelare imposta a Giovanni Oggioni (nella foto), allineandola a quella a carico di Giuseppe Marinoni, ex presidente della Commissione paesaggio. Cioè, ad applicare una interdittiva al posto del divieto di dimora. Così il gip Mattia Fiorentini nell'accogliere l'istanza dei difensori dell'ex vicepresidente della Commissione, gli avvocati Corrado Limentani e Francesco Moramarco.

La decisione, brevemente motivata, porta la data di ieri. Il gip fa riferimento alla decisione del Riesame che ha scarcerato i sei indagati nel caso urbanistica finiti inizialmente agli arresti. I domiciliari per Oggioni, poi diventati divieto di dimora a Milano, erano arrivati a marzo per corruzione, falso e depistaggio in un altro filone.

Il giudice sottolinea il persistere del «pericolo di reiterazione criminosa», ma poi applica all'indagato le «interdittive della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio e del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali» per un anno, come appunto è stato deciso ad agosto dal Riesame per Marinoni. Oggioni non potrà dunque ricoprire incarichi pubblici nei settori dell'urbanistica, edilizia, ambiente, paesaggio e rigenerazione urbana. Né esercitare la professione di architetto o l'attività di consulente.