Assolto dopo 10 anni, tappezza la città di manifesti

Nei giorni scorsi è stato assolto con formula piena dai reati di abuso d'ufficio e corruzione contestatigli nel lontano 2013. E per festeggiare, ma anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ha acquistato la quasi totalità dei cartelloni pubblicitari di Prato tappezzando la città toscana di manifesti con il suo volto e la frase “Assolto, dopo dieci anni. Il fatto non sussiste”. Questa la curiosa iniziativa della quale si è reso protagonista il cinquantanovenne Maurizio Bettazzi, dirigente toscano dell'allora Alleanza Nazionale nonchè uno degli artefici della vittoria del centrodestra a Prato alle elezioni comunali del 2009, storica roccaforte della sinistra. Bettazzi divenne quindi presidente del consiglio comunale durante la legislatura guidata dal forzista Roberto Cenni, ma dieci anni fa decise di sua iniziativa di dimettersi. Alla base c'era un’indagine della procura di Prato che lo accusava di abuso di ufficio e corruzione (ipotesi di reato quest’ultima poi derubricata in induzione a dare o promettere utilità).

Un'odissea giudiziaria durata dieci anni

L'allora esponente di AN fornì allora, in qualità di mediatore creditizio, delle consulenze alla Banca di Credito Cooperativo e ad ASM, la partecipata comunale che gestiva il servizio rifiuti. Quest'ultima, all’epoca versava a quanto pare in difficoltà economiche ed era alla ricerca del rifinanziamento di alcune linee di credito. Gli inquirenti contestarono a Bettazzi una fattura da circa 3mila euro che ASM non avrebbe mai pagato e l'uomo scelse di fare un passo indietro (contro il parere del primo cittadino) per non esporre a suo dire la giunta a speculazioni o attacchi da parte dell'opposizione di centrosinistra. D'altro canto, avrebbe ribadito più volte di aver contribuito con il suo operato ad aver salvaguardato i 400 posti di lavoro dell'azienda partecipata, preservandoli sino alla successiva confluenza di ASM nell'attuale Alia (la partecipata interprovinciale, ndr). Un'odissea giudiziaria durata un decennio, chiusasi proprio qualche giorno fa. E che Bettazzi ha voluto festeggiare a modo suo.

Il commento di Bettazzi