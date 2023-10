"Il governo attacca la magistratura". Il Csm difende la giudice di Catania ma si spacca

Dopo le polemiche a seguito della sentenza della giudice di Catania, Iolanda Apostolico, che ha liberato quattro migranti andando contro il decreto del governo, ecco che i magistrati fanno subito quadrato e solidarizzano nei confronti della collega legittimamente criticata dal centrodestra per le sue palesi simpatie sinistrorse. La richiesta della maggioranza dei consiglieri togati di aprire una pratica a tutela della Apostolico è stata depositata al Comitato di presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura ma non ha trovato l'unanimità. "Non abbiamo ritenuto opportuno sottoscrivere perchè a prescindere dal merito noi al Consiglio non facciamo politica" , ha commentato la consigliera Bernardette Nicotra di Magistratura Indipendente.

I firmatari della pratica a tutela sono tredici e sono i consiglieri dei gruppi di Area, Unicost, Magistratura democratica insieme agli indipendenti Roberto Fontana e Andrea Mirenda. L'iniziativa viene descritta una risposta alla " grave delegittimazione professionale " di cui sarebbe stata oggetto Apostolico e agli " attacchi all'autonomia dei giudici ". Tuttavia, ad essa ha deciso di non aderirvi Magistratura Indipendente. Una spaccatura non esattamente irrilevante, visto che l'attacco dell'organo di autogoverno dei magistrati nei confronti del centrodestra voleva essere il più veemente possibile.

La proposta del Csm diventa di fatto un pretesto per attaccare il governo, con in testa Giorgia Meloni. Anche se dal testo sul quale si erano raccolte le firme nella giornata di ieri è poi scomparso il chiaro riferimento diretto alle parole pronunciate sul caso dal presidente del Consiglio. Si parla comunque " di dichiarazioni da parte di esponenti della maggioranza parlamentare e dell'Esecutivo che, per modi e contenuti, si traducono in autentici attacchi all'autonomia della magistratura ". Una modifica - quella relativa alla premier - che era finalizzata a facilitare l'adesione all'iniziativa dei consiglieri di Magistratura Indipendente, che però alla fine hanno deciso comunque di non firmare lo stesso, creando quindi un'incisiva frattura in tal senso.