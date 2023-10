La toga pro migranti faceva l'ultrà sui social ma ora invoca la privacy

“Questi sono comportamenti non degni di una democrazia" . Eugenio Albamonte, ex segretario di Area, si sfoga con l’Ansa dopo le polemiche nate attorno alla figura di Iolanda Apostolico, giudice di Catania che ha liberato quattro migranti.

"Anziché percorrere la strada delle impugnazioni, si preferisce la strada dell'aggressione nei confronti della giudice di Catania scavando nella sua vita privata per capire quali siano i suoi orientamenti personali” , denuncia Albamonte. È chiaro il riferimento all’avversione del giudice nei confronti delle politiche sull’immigrazione portate avanti dai leader di centrodestra. “C’è una involuzione molto forte del governo attuale nel rispettare il ruolo della magistratura", aggiunge il pm noncurante del fatto che l’imparzialità debba sempre prevalere su qualsiasi diritto alla privacy. Dovrebbe essere più che legittimo che i cittadini conoscano il pensiero politico di chi li giudica eppure Albamonte si scaglia contro il governo "che si professa garantista, che parla di privacy, che vuole tre giudici e non uno per decidere di libertà personale, poi non si rende conto che questa norma che introduce la cauzione per i migranti non è né liberale né garantista". Certo, perché, ovviamente, criticare il contrasto all’immigrazione clandestina è sbagliato a prescindere per chi guida Area, la corrente di magistrati di sinistra al cui congresso hanno partecipato anche i leader dell’opposizione Elly Schlein e Giuseppe Conte, a dimostrazione ancora una volta della loro scarsa imparzialità.