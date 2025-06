"Ha mentito e non prova dolore". Fermato il killer della donna che si è lanciata del vuoto per sfuggire al rogo

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo non ha "manifestato alcuna forma di dolore o ancor meno resipiscenza", ma ha aggiustato mano a mano "la sua versione" con "menzogne". Che vanno dall'orario "di uscita" dall'abitazione, "all'assenza di liti" con la donna, fino "alla presenza di cause alternative" del rogo "quale il malfunzionamento della caldaia, che in realtà è risultata regolare". Ha anche detto che la donna usava candele e usava prodotti infiammabili per la pulizia della casa. La pm Milano Maura Ripamonti non ha dubbi sulla colpevolezza di Michael Pereira, 45 anni, fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato e incendio doloso per aver ucciso la compagna Sueli Leal Barbosa, che nella notte tra il 4 e il 5 giugno si è lanciata dal suo appartamento per sfuggire alle fiamme. Di fronte al punto d'innesco dell'incendio ha detto di avere lanciato un mozzicone di sigaretta sul tappeto del salotto e di essere uscito di casa senza accorgersi di nulla: "Volevo fare un dispetto, non pensavo di provocare un incendio o di ucciderla". Ha anche gettato discredito sulla compagna: "Lei era una maniaca dell'ordine e discutevamo perché lei era spesso nervosa".

L'imbianchino connazionale di 45 anni, fermato per l'omicidio, secondo i vicini aveva litigato animatamente con la vittima. A detta degli altri condomini del palazzo, non era la prima volta che tra i due scoppiavano discussioni: già un mese fa circa, infatti, nell'appartamento della coppia erano dovute intervenire le forze dell'ordine a dirimere una controversia nata per il folle senso di possesso dell'uomo. Il fermo, dopo un lungo interrogatorio negli uffici della Questura, viene disposto per il pericolo di fuga - non ha un domicilio effettivo, né una sede lavorativa stabile - e il pericolo di reiterazione del reato, "tenuto conto delle gravità e della stessa crudeltà dell'azione, condotta nei confronti della convivente, nei cui confronti non ha manifestato alcuna forma di dolore o ancor meno resipiscenza".

Il rogo è avvenuto in viale Abruzzi 64, a poca distanza da piazzale Loreto e da Città Studi. Per sfuggire alle fiamme, la donna, operatrice sanitaria all'Istituto dei Tumori, si è buttata nel cortile interno da una finestra del suo appartamento al quarto piano. Quando sono intervenuti sul posto, dopo la mezzanotte, il calore del rogo aveva già fatto esplodere le finestre dell'appartamento e mentre le fiamme si alzavano per diversi metri, la porta d'ingresso dell'abitazione risultava chiusa a chiave dall'esterno. Nel frattempo la donna, trasportata all'ospedale Fatebenefratelli, è morta qualche ora dopo il suo arrivo per le lesioni riportate durante la caduta. Sueli Lean Barbosa lascia un bambino di 10 anni che proprio l'altra sera era andato a dormire a casa del padre biologico.

Nel palazzo, di sette piani, tutti gli abitanti del condominio sono stati evacuati per precauzione, ma nel pomeriggio di ieri, mentre i residenti di 12 appartamenti al momento sono stati diffidati dal rientrare in casa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, tutti gli altri hanno potuto far ritorno nelle loro abitazioni.