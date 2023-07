Igor il russo condannato per l'aggressione alle guardie. Le minacce: "Vi vengo a cercare"

Igor il russo, al secolo Nobert Feher, è stato condannato a 4 anni di carcere per aver aggredito a colpi di piastrella alcuni agenti di polizia durante il periodo di reclusione nella prigione di Duenas, nel 2021. Il pluriomicida serbo, che nel 2017 in Italia aveva ucciso Davide Fabbri e Valerio Verri, in Spagna è stato condannato a un ergastolo (30 anni l'equivalente per il sistema giuridico italiano) e a due condanne di 25 anni per aver ucciso un agricoltore e due agenti della guardia civile. Inoltre gli è stata inflitta anche una pena di 21 anni per aver tentato di uccidere due persone.

L'ultima condanna

L'episodio per cui Igor il russo è stato condannato a 4 anni di carcere risale al 2021. Come ben riporta il quotidiano La Stampa, il killer serbo aggredì un ufficiale in servizio della prigione de La Moraleja, a Duenas, con una piastrella staccata dal pavimento della propria cella. Dopodiché si scagliò contro altri 4 agenti, che avrebbero dovuto scortarlo in tribunale, colpendoli con pugni e calci. L'intervento tempestivo di altre guardie del penitenziario aveva evitato il peggio, ma gli ufficiali avevano comunque dovuto ricorrere alle cure mediche.

Le minacce sui biglietti: "Vi vengo a cercare"

Nella cella del carcere di Duenas sono stati trovati alcuni appunti scritti dal killer serbo sia in italiano che spagnolo. " Prima parte completata ", recitava il testo di un biglietto. E il secondo: " Il tempo è solo una finestra. La morte è solo una porta. Tornerò e cercherò ognuno di voi ". In quest'ultimo caso trattasi di una citazione cinematografica ripresa dal film Ghostbusters e pronunciata da Vigor, il tiranno della Carpazia, invocato per distruggere il mondo.

L'aggressione dello scorso marzo