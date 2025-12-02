Imam di Torino, i pm archiviarono l'inchiesta sul comizio pro Hamas. "Nessun reato"

Il comizio dell'imam di Torino interpretato come un sostegno ad Hamas non contiene estremi di reato. Lo stabilì - secondo quanto apprende l'ANSA - la procura del capoluogo piemontese, che dispose, già lo scorso 16 ottobre, l'archiviazione di un fascicolo originato da una segnalazione della Digos.

L'imam, Mohamed Shahin, oggi trattenuto nel Cpr di Caltanissetta, è destinatario di un provvedimento di espulsione

del ministero dell'Interno basato anche sul contenuto del discorso: l'imam, fra l'altro, il 9 ottobre aveva detto "quel che è successo il 7 ottobre 2023 (l'attacco di Hamas - ndr) non è una violazione, non è una violenza".