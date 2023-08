Incarcerato senza aver commesso la rapina, non riceverà alcun indennizzo: ecco perché

Era stato condannato per rapina aggravata e lesioni aggravate, salvo essere scarcerato dopo un biennio perché in realtà non avrebbe mai preso parte all'atto predatorio che gli veniva contestato. A dispetto dell'errore giudiziario iniziale, non potrà tuttavia beneficiare di alcun risarcimento economico. Il motivo? Avrebbe assistito all'azione dei rapinatori senza allertare però le forze dell'ordine, fornendo inoltre agli inquirenti dichiarazioni contradditorie, per nascondere a quanto pare il suo coinvolgimento in attività di spaccio di droga che avrebbero dovuto concretizzarsi proprio quella sera. Protagonista della bizzarra vicenda che arriva dalla Toscana è un cittadino straniero di 58 anni, al quale la Cassazione ha negato proprio nelle scorse ore l'indennizzo solitamente previsto nei casi di ingiusta detenzione. Sulla base di quanto riportato dalla testata online Luccaindiretta.it, tutto sarebbe iniziato alcuni anni fa ad Altopascio (una cittadina situata in provincia di Lucca) quando due uomini si sarebbero introdotti in un'abitazione, rapinando e ferendo durante la fuga il proprietario.

Sul posto era presente anche il cinquantottenne: si trovava sul pianerottolo dell'edificio e in un primo momento gli inquirenti lo avevano considerato complice dei due rapinatori. Al punto da essere condannato a 3 anni e 3 mesi ed arrestato mentre si recava a rinnovare il permesso di soggiorno. Nel periodo trascorso in carcere, l'uomo si era sempre detto innocente tramite il proprio avvocato. Anche l'insistenza del suo legale si è probabilmente rivelata decisiva, mantenendo alta l'attenzione sul caso e facendo sì che l'Ufficio esecuzioni penali si accorgesse di come qualcosa non quadrasse nella ricostruzione dei fatti. Nei mesi successivi ha quindi avuto luogo il processo di revisione, conclusosi con l'assoluzione dell'imputato. Forte del verdetto a suo favore, il cinquantottenne ha quindi chiesto di essere risarcito per i circa due anni trascorsi dietro le sbarre senza aver commesso il fatto. Ma la Cassazione ha detto "no": secondo i giudici, lo straniero sarebbe infatti estraneo alla rapina, ma si trovava a quanto pare sul posto per un "affare di droga".