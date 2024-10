I capi ultrà della Curva sud, l'inchiesta e Fedez. Perquisito anche il rapper Emis Killa

Ascolta ora 00:00 00:00

Si allarga a macchia d'olio l'inchiesta della Dda milanese sulle curve di Inter e Milan. Tra le persone sottoposte a perquisizione domiciliare c'è anche il rapper Emiliano Rudolf Giambelli, in arte Emis Killa, anche se non risulta indagato. Sono un sessantina in totale, compresi gli arrestati, coloro che sono stati pequisiti lunedì mattina dalla polizia.

Il rapper non è indagato

Il cantante, noto per le sue amicizie con alcuni componenti del direttivo della Curva Sud Milano, è stato perquisito nella sua abitazione di Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza. La perquisizione è stata effettuata " presso terzi ". Come ricorda il Corriere della Sera, in occasione del match tra Milan e Torino, il rapper era in compagnia del capo ultrà rossonero, Luca Lucci, arrestato lunedì. Peraltro, Emis Killa era già stato identificato dalla polizia lo scorso 11 aprile, al termine di Milan-Roma, dopo l'aggressione a uno steward di San Siro da parte di alcuni tifosi rossoneri.

Fedez e gli affari col boss Lucci. "Compriamoci l'Old Fashion"

L'amicizia con Fedez

Il rapper, che ha festeggiato 15 anni di carriera a settembre di quest'anno con un evento live a Milano Fiera, è molto amico di Fedez. Insieme hanno scritto e cantato un brano dal titolo Sexy shop, singolo che ha scalato le classifiche nel giro di poche settimane, diventando disco d'oro dell'estate 2024. I due cantanti avevano già collaborato nel lontano 2010 in occasione del pezzo "Pum pum pum" di Emis Killa e, a quanto si evince dai social, sarebbero legati da un rapporto di stima e rispetto reciproco.

I concerti organizzati da Lucci

Quanto alle indagini sulle Curve di Inter e Milan, dall'inchiesta della Dda sarebbero emerse le " ambizioni imprenditoriali " del capo ultrà rossonero Luca Lucci nel settore musicale per i suoi rapporti con alcuni esponenti della scena rapper italiana, tra cui Fedez ed Emis Killa.

gli ha consentito di aumentare, in maniera esponenziale, e con pochissimi controlli, i propri guadagni, avviando preliminari accordi tesi a gestire i concerti di tali artisti, sia sul territorio nazionale (ed in particolare in Calabria), sia internazionale, facendo leva sull'intraprendenza del suo fedelissimo Hagag Islam

Relazioni che, a quanto si legge nella documentazione, "", molto vicino al rapper di Rozzano. Lo scorso agosto, come riporta l'Agi, sarebbe stato proprio Hagag (anche lui arrestato) a organizzare una serie di concerti di Fedez ad agosto, tra Roccella Jonica e Gioia Tauro.