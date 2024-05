Fedez scende per primo e prova a colpirlo: il video del pestaggio di Cristiano Iovino

Il video che riprende l'aggressione subita da Cristiano Iovino in via Traiano la notte tra il 21 e 22 aprile scorso è stato trasmesso in forma integrale dalla trasmissione Zona Bianca (Rete 4). Il filmato mostra secondo dopo secondo cosa è davvero successo a City Life la notte in cui il personal trainer dei vip è stato picchiato in strada a seguito di un diverbio cominciato ore prima nel locale The Club. Sulla scena del pestaggio c'è anche Fedez, riconosciuto dai vigilantes, che erano di turno quella notte alle residenze Parco della Vittoria proprio davanti al luogo dell'aggressione.

Il filmato dell'aggressione mostrato a Zona Bianca

Grazie alla testimonianza delle guardie private i volti che si intravedono nel video hanno un nome, uno su tutti quello di Federico Leonardo Lucia, che nella sequenza è il primo individuo a scendere dal van nero e ad avvicinarsi a Cristiano Iovino. Ciò che segue, nel giro di pochissimi istanti, è una vera e propria aggressione. Fedez, l'individuo più vicino a Iovino, prova a sferrare due colpi contro Iovino che però li schiva e prova a rispondere, facendo indietreggiare il cantante di Rozzano. Il rapper sembra tentare un secondo attacco, andato a vuoto anche questo, poi gli amici di Fedez - cinque individui - si avvicinano e prendono in mano la situazione, aggredendo il personal trainer, salito alla ribalta della cronaca rosa per avere avuto un flirt con Ilary Blasi, quando lei era ancora sposata con Totti.

Nel breve filmato, registrato dalle telecamere di sorveglianza posizionate fuori dalla portineria delle residenze Parco della Vittoria, si vede Cristiano Iovino indietreggiare e provare difendersi, ma gli aggressori - alcuni ultras rossoneri, tra i quali è stata identificata anche la guardia del corpo di Fedez, Christian Rosiello - sono troppi e lui è solo. Vano il suo tentativo di scappare. Iovino viene accerchiato e seguono calci e pugni fuori dal raggio di inquadratura delle telecamere di sorveglianza. Il personal trainer finisce a terra dove viene pestato prima di essere lasciato a terra mentre il van lascia la scena dell'aggressione.

La mancata denuncia poi l'accordo economico

La vittima del pestaggio è stata soccorsa da un'ambulanza del 118, allertata dai due testimoni che hanno assistito alla scena, ma non ha sporto denuncia, dichiarando di non conoscere l'identità dei suoi aggressori. Ciò che è successo dopo, l'identificazione di Fedez e le indagini della procura di Milano, sono storia degli ultimi giorni.

Cristiano Iovino e Fedez hanno raggiunto un accordo economico che ha evitato a Federico Lucia di finire incon l'accusa di lesioni e percosse in concorso, ma il rapper non è ancora fuori dai guai. Ad oggi resta infatti aperto il fascicolo per rissa, reato perseguibile d'ufficio.