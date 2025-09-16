Inchiesta urbanistica, il Riesame gela i pm di Milano: "Svilente semplificazione"

"È svilente la semplificazione argomentativa" della tesi accusatoria della procura e del gip di Milano inchiesta sull’urbanistica di Milano. Lo si legge nelle motivazioni del Riesame sulla scarcerazione di Alessandro Scandurra, come anticipato dal Corriere della Sera. Secondo il tribunale della libertà, che ha annullato gli arresti del 31 luglio scorso decisi dal gip di Milano, non vi sono i gravi indizi di colpevolezza e non solo le esigenze cautelari. Scandurra è accusato in concorso con Manfredi Catella, numero 1 di Coima: è in discussione il suo conflitto di interessi, nel suo ruolo di membro della Commissione paesaggio del comune di Milano, visti i suoi rapporti professionali con la società immobiliare.

Per i giudici, non è sufficiente "l'esistenza di un pagamento e lo svolgimento della funzione pubblica in presunto conflitto di interessi per poter ritenere sussistente un accordo corruttivo" e "non si comprende sulla scorta di quali evidenze il gip abbia ritenuto che gli incarichi di progettazione siano stati affidati a Scandurra in ragione della sua funzione pubblica". Sempre secondo quanto riporta il Corriere, per il Tribunale del Riesame "emerge in definitiva un quadro fattuale confuso delle indagini". Il tribunale del Riesame ha ritenuto che non sia affatto "falsa" la fattura di 28 mila euro (lo era, falsa, per il gip Mattia Fiorentini), in cambio della partecipazione dell'architetto alla seduta della commissione per il paesaggio del 5 ottobre 2023. "Dunque, se queste sono le evidenze, non vi è alcuna prova del patto corruttivo.

Scandurra - scrive il tribunale - ha partecipato alla "decisiva" seduta del 5.10.2023 della Commissione Paesaggio prima che il rapporto con Coima fosse formalizzato e in aderenza a quella che era la nuova disciplina del conflitto di interessi".