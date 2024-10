Inter, il capo degli ultras Ferdico: "Vidi anche Barella e Calhanoglu per i biglietti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Si arricchisce ogni giorno di maggiori particolari l'inchiesta che ha portato all'arresto di diciannove capi ultras di Milan e Inter: sponda nerazzurra, dopo l'arresto di Marco Ferdico sono emerse nuove intercettazioni sull'affare dei biglietti per la finale di Champions a Istanbul tra il Manchester City e la formazione di Simone Inzaghi con alcuni incontri con calciatori quali Barella, Calhanoglu e Cuadrado ma c'è anche il nome di Marco Materazzi in qualità di "vecchia gloria" della squadra nerazzurra.

Il risultato delle intercettazioni

Come riporta l'ordinanza cautelare della Procura di Milano, oltre al faccia a faccia con l'ex giocatore Skriniar per altre motivazioni legate al suo futuro, Ferdico si sarebbe incontrato il 26 maggio 2023 con i due centrompisti dell'Inter, Barella e Calhanoglu per discutere delle criticità " sorte per la vicenda dei biglietti della Finale di Champions" venendo a conoscenza delle " lamentele del calciatore turco per il comportamento della società" . Come abbiamo visto, poi, gli ultras riusciranno a ottenere ben più dei 200 biglietti richiesti arrivando a un totale di 1.500. Ma non è tutto: secondo quanto scritto sugli atti, " stando alle affermazioni di Ferdico, avrebbe dovuto trascorrere, nel mese di agosto " una cena con il centrocampista turco ex rossonero per " una serata a cena con la propria famiglia, unitamente a quella di Bellocco Antonio".

La cena con Calhanoglu

Questa cena si sasrebbe svolta nell'agosto 2023: in una intercettazione di Ferdico che stava parlando con qualcuno non identificato ha detto: " Adesso usciamo a mangiare lunedì o martedì con Calhanoglu, con le famiglie!" . Non solo, ma il capo ultras avrebbe anche incontrato in altre occasioni il turco " ricevendo in dono magliette ufficiali consegnate poi a Bellocco" . Coinvolto nella vicenda anche Cuadrado, ex juventino, per un incontro che si sarebbe poi perfezionato il 24 agosto.

Nei dialoghi spunta anche il nome di Marco Materazzi, non indagato così come Inzaghi e gli altri calciatori, che avrebbe partecipato a una riunione del tifo nerazzurro il 14 settembre 2023 " occasione nella quale vi è stata la pubblicizzazione della birra commercializzata proprio da Materazzi" dove veniva promesso che si sarebbe potuta vendere in maniera esclusiva laddove l'Inter avesse una nuova "casa", un nuovo stadio.

Gli interrogatori al via

Da domani, mercoledì 2 ottobre, inizieranno gli interrogatori degli ultras arrestati: tra i primi che compariranno davanti al gip Domenico Santoro sarà il capo ultras dell'Inter Andrea Beretta, già in carcere per l'omicidio di Antonio Bellocco. Tutti gli arrestati dovranno rispondere di vari reati tra cui associazione per delinquere, rissa, estorsioni e lesioni.

Le indagini hanno fatto emergere che Andrea Beretta non aveva collegamenti con esponenti delle famiglie calabresi, ma si interfacciava solo con Marco Ferdico -

Beretta sostiene che con le persone della società addette a trattare con il tifo c'è sempre stato un rapporto trasparente: quando la curva necessitava di più biglietti, come nell'occasione della finale di Champions League a Instambul, venivano chiesti ma senza minacce o pressioni".

ha dichiarato l'avvocato Mirko Perlino -