L'orrore sulla bimba di 3 anni: i genitori la fanno infibulare durante la vacanza in Africa

Costretta a subire la mutilazione dei genitali, all'età di soli tre anni. È una storia dell'orrore quella che arriva da San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, dove i genitori di una bimba friuliana originaria del Burkina Faso sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di concorso in mutilazione a opera di ignoti. La piccola è stata sottoposta a infibulazione durante un viaggio nel Paese d'Origine, ma il padre e la madre saranno processati in Italia.

La scoperta choc

Stando a quanto racconta Claudia Osmetti sulle pagine di Libero, i fatti risalgono al 2019. Alla bimba, tre anni appena, hanno tolto i genitali. Se ne sono accorti i medici italiani quando, durante una visita pedriatica all'ospedale di San Vito al Tagliamento, hanno notato lo sfregio sul corpo della piccina. E così, è scattata immediatamente la segnalazione alle forze dell'Ordine. " Noi non c'entriamo ", si sono difesi i genitori quando sono sentiti dagli investigatori. A dir loro, sarebbe stata la nonna a infibulare la nipotina durante un soggiorno in Burkina Faso, il Paese d'origine della coppia. " Il papà non ne sapeva nulla, era stato tenuto all'oscuro di tutto ", dicono gli avvocati che lo assistono. Fatto sta che il gup Monica Biasutti ha deciso di rinviare a giudizio entrambi i genitori con l'accusa di concorso in mutilazione da parte di ignoti.

Il processo ai genitori

Per fortuna, in Italia esiste la legge. E certi reati non sono tollerati, specie se perpetrati ai danni di piccole, innocenti creature. L'articolo 583 del Codice Penale punisce " con reclusione da tre a sette anni " chi, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una multilazione femminile. Nel caso della bimba friulana, c'è un'aggravante in più: la barbarie è stata commessa in ambito familiare. La Procura di Pordenone sostiene che i genitori avrebbero dovuto proteggere la figlioletta: non è un dovere, precisano gli inquirenti, ma un obbligo. Il prossimo maggio, ci sarà la prima udienza del processo a carico della coppia.

