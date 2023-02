"Ci è venuta questa idea stupida...". Parlano i ragazzi che hanno lanciato la bici

" La bicicletta era lì, ci è venuta questa idea stupida e l'abbiamo lanciata ". È quanto avrebbero raccontato agli inquirenti i tre minorenni arrestati con l'ipotesi di reato per concorso in tentato omicidio per colpito con una bici lanciata dall'alto dei Murazzi, a Torino, Mauro Glorioso, lo studente universitario di 23 anni finito in coma lo scorso 21 gennaio. " Pur essendo molto giovani - si legge nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Roberta Vicina del tribunale minorile - hanno dimostrato di essere capaci di commettere una condotta ignobile, con leggerezza, lucidità, programmazione e perizia ".

Le confessioni

Idividuati dai carabinieri e fermati l'8 febbraio, i tre ragazzi hanno ricostruito davanti al giudice la dinamica dei fatti. Il 15enne F.G (le iniziali del nome) ha parlato di un gesto d'impeto, scevro da qualsivoglia movente o premeditazione. Quella sera c'erano anche due ragazze con loro, coinvolte moralmente nella vicenda ma non nella fase esecutiva. " Non eravamo in noi, - sono state le sue parole di D.T, 17 anni - avevamo bevuto tanto e non ricordo a chi è venuta questa idea. Una volta saliti sul bus non avevamo ancora realizzato ". Poi precisa: " Io la bici non l'ho toccata ".

Il lancio della bici

I fatti risalgono alla sera del 21 gennaio scorso. La compagnia di amici si trova ai Murazzi di Torino, lungo il fiume Po. La scena, ricostruita da Simona Lorenzetti sul Corriere.it e verosimilmente ripresa dal sistema di sorveglianza della zona, descrive quei drammatici minuti in cui si è consumata la tragedia. I due ragazzi più grandi sollevano la bici dalle estremità, il più piccolo la sostiene centralmente. Si avvicinano alla balaustra, poi parte la conta: " Uno, due e tre ". Il mezzo finisce addosso a Mauro Glorioso, che era in fila per entrare al "The Beach", un noto locale della zona. Il ragazzo si accascia sull'asfalto. La compagnia va via a bordo di autobus.

L'ordinanza del gip

Secondo il gip Roberta Vicina, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i tre minorenni, le versioni fornite dagli indagati " entrano in contraddizione ". Sicchè ricostruisce: " I ragazzi si sono avvicinati al locale. Hanno compiuto un sopralluogo per prendere le misure. - scrive il giudice - Hanno compiuto una prima offesa sputando. Poi sono andati a prendere la bici, l'hanno alzata, trasportata, alzata ulteriormente e lanciata. Misurando forza e traiettoria ". Quindi precisa ancora: " I ragazzi ci hanno messo la forza fisica, le ragazze quella morale ". Poi, dopo aver colpito " il bersaglio " sono scappati per prendere l'autobus che partiva all'una e in previsione della partenza " hanno calcolato il momento esatto in cui intervenire ". "Rimane oscuro - osserva il magistrato presso il tribunale per i minorenni - il motivo della condotta, e l'alternativa tra l'assenza di un motivo e il voler fare un dispetto ai frequentatori del locale, anticipandolo con uno sputo e aggravandolo con il lancio della bicicletta, non aiuta a comprendere ". " Piuttosto - aggiunge - la colora (la condotta - ndr) di una gratuita pericolosità, tanto bizzarra quanto inquietante ".

La difesa