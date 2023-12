Lui la rifiuta, lei gli punta un coltello alla gola: donna a processo per stalking

Avrebbe voluto iniziare una relazione sentimentale con un cliente dell'attività commerciale in cui lavorava, del quale si era invaghita. E non sarebbe arretrata nemmeno dinanzi al netto rifiuto opposto dal diretto interessato: avrebbe anzi continuato a tempestarlo di chiamate e messaggi telefonici e l'avrebbe persino minacciato, puntandogli in un'occasione un coltello alla gola. Protagonista della vicenda in questione che arriva dalla provincia di Latina è una donna di 27 anni, la quale ha poi rimediato una denuncia: dovrà rispondere dell'accusa di stalking, per la quale è stata rinviata a giudizio nelle scorse ore. Secondo quel che riporta la stampa del Lazio, tutto è iniziato a Fondi, una cittadina situata sul territorio provinciale di Latina. La ventisettenne avrebbe conosciuto la presunta vittima, un uomo di 28 anni, nel bar in cui lei stessa lavorava come barista: quest'ultima si sarebbe innamorata del cliente del locale e i due si sarebbero scambiati i numeri di telefono.

La giovane avrebbe quindi iniziato a scrivergli con l'intenzione di approfondire la conoscenza, dichiarandogli l'interesse che nutriva nei suoi confronti. Un amore tuttavia non corrisposto, secondo quanto ricostruito: il ventottenne non appariva a quanto pare interessato ad avviare un rapporto sentimentale con lei. Ma la donna non avrebbe desistito nemmeno dinanzi al rifiuto: sarebbe diventata anzi più assillante ed aggressiva. In primis iniziando a perseguitare telefonicamente l'uomo: nell'arco di un mese gli avrebbe inviato centinaia di messaggi, telefonandogli inoltre sempre più spesso. Lo avrebbe fatto per cercare di convincerlo a capitolare, ma il ventottenne avrebbe tenuto il punto e le avrebbe ribadito la volontà di non volerla frequentare. Per contro, la donna avrebbe reagito ai successivi rifiuti in modo sempre più aggressivo.