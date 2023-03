"Fu l'ultimo a vedere Alice Neri viva". Il Riesame "inchioda" lo straniero

Il ventinovenne tunisino Mohamed Gaaloul resta il principale sospettato per quanto concerne la morte di Alice Neri. Questi gli ultimissimi sviluppi relativi alla scomparsa della trentaduenne madre di famiglia trovata priva di vita lo scorso novembre a Concordia, un paese situato nella provincia di Modena. Il cadavere della donna, carbonizzato, si trovava nelle campagne modenesi all'interno dell'automobile sulla quale si era appena allontanata da un locale, nelle primissime ore del mattino. E nelle motivazioni depositate proprio nelle scorse ore, il tribunale del Riesame ha reso noti i motivi che hanno portato i magistrati a respingere la richiesta di scarcerazione del giovane straniero, confermando di fatto l'intero impianto accusatorio.

Due, in particolare, gli indizi che avrebbero indotto i giudici a confermare integralmente l'ordinanza cautelare nei confronti del magrebino: la fuga in Francia nei giorni immediatamente successivi alla tragedia e il fatto che possa verosimilmente esser stata l'ultima persona ad aver visto la donna ancora in vita. “Nessun elemento probatorio è stato acquisito circa l’eventuale programmazione per quella nottata, di altri appuntamenti con terze persone - si legge infatti nel documento - e del resto va ricordato che Alice Neri aveva già trascorso oltre sette ore in quel locale assieme al collega Cuccui fino alle 3.30. Per cui risulta ben difficile credere che potesse avere già organizzato un ulteriore e successivo incontro con un’altra persona". Il tribunale del Riesame evidenzia inoltre come, pur non essendo ancora possibile ricostruire il movente e le dinamiche dell’omicidio, l’unica ricostruzione ritenuta plausibile è quella dell’omicidio volontario. E per questo motivo, i giudici hanno quindi ritenuto sussistente il pericolo di fuga da parte del principale indiziato.