Mappavano Roma e Milano per gli 007 russi: cosa facevano gli infiltrati italiani di Putin

Una nuova inchiesta preoccupa l'intelligence italiana. La procura di Milano ha chiuso le indagini e indagato due soggetti che risulterebbero essere al soldo dei servizi di Mosca dai primi mesi del 2023 ed erano basati nell'alta Lombardia. A loro carico ci sono accuse per corruzione aggravata, in quanto commessa per finalità di terrorismo ed eversione. Dall'indagine è emerso che i due hanno ricevuto il compenso in criptovaluta da parte dei servizi di Mosca per mappare i sistemi di video sorveglianza di Milano e Roma, mostrando particolare attenzione alle aree non coperte da telecamere, e ottenere così informazioni riservate.

Nei documenti preparati dalla procura di legge che i due " si erano fatti promotori di una collaborazione con i servizi di intelligence russi, al fine di fornire informazioni di natura sensibile ". Le indagini sono iniziate lo scorso aprile e sono nate a seguito di una complessa attività investigativa condotta dal Ros di Milano, in collaborazione con la Sezione criptovalute del comando carabinieri Antifalsificazione monetaria di Roma. Durante quell'indagine " sono stati riscontrati l'adescamento, da parte di soggetti russi, e la successiva corrispondenza sul canale 'telegram', tra loro e i due indagati, che, dietro compenso in criptovalute, si prestavano a reperire documentazione classificata, fotografie di installazioni militari e informazioni su tecnici specializzati nel campo dei droni e della sicurezza elettronica ".

Ma c'è di più, perché nel corso dell'indagine è emerso anche che i due stavano lavorando per proporre ai tassisti delle cooperative di Milano l'installazione, a titolo gratuito, delle dashcam di bordo. Avevano preparato un " business plan " e l'obiettivo finale, non dichiarato ai tassisti, era quello di affidare la gestione dei dati così ottenuti agli apparati russi, che ne avrebbero potuto estrarre i dati sensibili, utilizzabili per molteplici scopi.

Basti pensare a quante persone diverse i tassisti caricano a bordo ogni giorno, tra cui anche militari e soggetti sensibili, che si fanno accompagnare presso le proprie abitazioni o presso i luoghi di lavoro. Il sistema è stato interrotto ma al momento non è stato reso noto se ci siano a Milano dei taxi in circolazione con le dashcam fornite dai russi.